Încă de la primele ore ale dimineții, pe drumul spre litoral s-au produs două accidente rutiere care îngreunează circulația. Primul eveniment a avut loc la kilometrul 57, în jurul orei 07:35, iar cel de-al doilea la kilometrul 52, unde polițiștii se află încă la fața locului.

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, iar șoferii sunt sfătuiți să verifice starea drumului înainte de a pleca la drum pentru a evita ambuteiajele.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să acorde atenție sporită și să păstreze o distanță suficientă între vehicule, astfel încât să poată frâna în siguranță dacă este necesar.