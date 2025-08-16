Întâlnirea dintre Trump și Putin considerată crucială pentru viitorul conflictului din Ucraina s-a încheiat două ore și jumătate cu o conferință de presă scurtă, de aproximativ 12 minute, fără posibilitatea ca jurnaliștii să pună întrebări și cu puține detalii desprestatusul negocierilor. Ulterior, liderul de la Casa Albă a oferit un interviu televiziunii Fox News – care ar fi avut acces exclusiv la eveniment – discuțiile purtându-se chiar în sala în care tocmai eşuase să-l convingă pe Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei. „Războaiele sunt foarte rele, se pare că am abilitatea de a le încheia”, a declarat Trump.

Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, televiziunea apropiată președintelui SUA, Donald Trump s-a lăudat că are un talent special pentru a pune capăt războaielor.

Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar ţările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump, relatează The Guardian şi Reuters.

„Războaiele sunt foarte rele, se pare că am abilitatea de a le încheia”, a declarat Trump.

Preşedintele a răspuns astfel la un comentariu al lui Sean Hannity, care l-a lăudat pe Trump pentru rolul jucat în calmarea mai multor conflicte globale, în mare parte latente, în ultimele şase luni.

Niciunul dintre ei nu a menţionat însă că Trump promisese în campania electorală că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, dacă va fi ales, notează The Guardian.

Întrebat de Sean Hannity ce sfat i-ar da preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, după întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska, Donald Trump a răspuns că i-ar spune să „încheie un acord” pentru a pune capăt războiului.

El nu a făcut nicio referire la modul în care Ucraina ar putea încheia un acord cu Rusia în condiţiile în care se află sub ocupaţie şi sub bombardamente.

Trump a declarat că Zelenski şi Putin vor stabili o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un acord de încetare a focului pentru a pune capăt războiului în Ucraina. „Acum, depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să realizeze acest lucru. Şi aş spune că şi ţările europene trebuie să se implice puţin. Dar depinde de preşedintele Zelenski… Şi dacă vor dori, voi participa la următoarea întâlnire”, a declarat Trump în interviul menționat.

Responsabilitatea, pasată Ucrainei: Kievul trebuie să fie de acord

„Am avut o întâlnire foarte bună astăzi, dar vom vedea. Adică… trebuie să se ajungă la un acord. Am căzut de acord asupra multor puncte. Vreau să văd că oamenii nu mai mor în Ucraina”, a declarat Trump în interviul pentru Fox News. „Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese”, a repetat el ceea ce spusese şi în conferinţa de presă.

„Nu avem deloc încheiată o înţelegere… Ucraina trebuie să fie de acord”, a mai spus liderul american, subliniind că mai sunt unul sau două puncte destul de importante asupra cărora trebuie să ne punem de acord.

„Acum depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”, a insistat el.

Trump a început interviul pentru Fox News prin a repeta afirmaţia că „a avut întotdeauna o relaţie excelentă cu preşedintele Putin”, dar cooperarea dintre Statele Unite şi Rusia a fost imposibilă din cauza anchetei privind interferenţa Rusiei în alegerile din 2016, pe care el o numeşte „o farsă”.

Întâlnirea cu Putin, evaluată de Trump: ce notă îi dă președintele american

Hannity i-a cerut să evalueze întâlnirea cu Putin pe o scară de la 1 la 10, iar Trump a răspuns că a fost „un 10”, deoarece a demonstrat că liderii celor două ţări nucleare pot coopera.

„Este bine când două mari puteri se înţeleg”, a spus Trump.

Hannity a insistat apoi ca Trump să dezvăluie ce i-a spus Putin despre motivul pentru care crede că războiul din Ucraina nu ar fi început dacă Trump ar fi fost preşedinte. Trump a ezitat, dar a declarat că poate spune cu propriile cuvinte că motivul ţine de incompetenţa flagrantă a lui Biden.

Trump a mai declarat că nu va trebui să se gândească la tarife de retorsiune pentru ţările care cumpără petrol rusesc în acest moment, dar s-ar putea să fie nevoit să o facă „în două sau trei săptămâni”.

„Ei bine, având în vedere ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu trebuie să mă gândesc la asta. S-ar putea să trebuiască să mă gândesc la asta peste două sau trei săptămâni, dar nu trebuie să ne gândim la asta acum. Cred că întâlnirea a decurs foarte bine”, a dat el asigurări, în condiţiile în care China este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc.