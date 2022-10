Doi tineri juriști și-au lăsat profesiile în urmă acum patru ani, după ce și-au cumpărat un teren de trei hectare în Codlea, lângă Brașov și s-au apucat de plantat goji, relatează agenția de presă Rador.

Plantația s-a transformat acum în cultură bio, în care cei doi au investit foarte mult, mai ales că aceste certificări se obțin cu mare dificultate.

“A fost un proces destul de lung și destul de complicat, pentru că am ales să colaborăm cu un organism de certificare extraordinar de serios și recunoscut pe plan european. Astfel, am fost în conversie timp de 4 ani; am primit inspecții. Totul se întâmplă cu o rigurozitate foarte, foarte mare. Substanțele pe care le folosim în plantație trebuie să fie certificate pentru culturile organice și asta implicit înseamnă costuri foarte ridicate”, a explicat antreprenorul Eduard Catargi.

Fructul de goji încă nu este la fel de căutat de cumpărătorii români precum fuctele autohtone, însă Eduard ne-a spus că acesta are foarte multe beneficii pentru sănătate și poate fi consumat în mai multe feluri.

“Este o sursă de vitamina C extraordinar de mare. Este o sursă de antioxidanți, de vitamina E. Fructul de goji îl putem consuma ca atare. Noi, în plantația de la Codlea, avem și propriul nostru soi de goji, deci, practic, noi avem o cultură de goji românesc. Poate fi consumat ca atare, adică direct, proaspăt, imediat după ce a fost cules, ori poate fi consumat și procesat. Poate să devină pentru toate bucătăriile și fructul din care să se facă gemuri, dulcețuri, exact ca alte fructe. Și nu în ultimul rând, în ultimul an am lansat pe piață și o linie de cosmetice bazate pe fructul de goji pe care noi îl cultivăm”.