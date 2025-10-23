Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov a confirmat, joi, efectuarea unor percheziții domiciliare în 18 locații din județul Brașov, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de corupție comise în cursul anului 2025 de către funcționari publici și complici ai acestora.

Potrivit comunicatului oficial al DNA, printre locațiile percheziționate se află patru instituții publice, restul fiind domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor firme. Surse judiciare indică faptul că ancheta vizează conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, inclusiv pe directoarea instituției, Ofelia Ancuța Blănaru, și mai mulți medici, printre care și medicul șef al DSP.

Procurorii investighează posibile fapte de luare de mită, dare de mită și folosire de informații ce nu sunt destinate publicității. Ancheta ar fi fost deschisă încă din februarie 2025 și ar include măsuri de supraveghere.

Conform acelorași surse, directoarea DSP Brașov este suspectată că ar fi primit bani, bunuri, bijuterii, produse alimentare și alte foloase necuvenite din partea unor societăți, în schimbul aprobării unor programe fictive de instruire în domeniul sănătății publice. De asemenea, aceasta ar fi avertizat unele unități medicale înaintea controalelor, oferindu-le indicații pentru a evita sancțiunile.

Perchezițiile DNA se desfășoară și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Cercetările sunt în curs, iar procurorii DNA au precizat că, pe măsura evoluției anchetei, vor fi oferite noi informații publice, „cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție”.