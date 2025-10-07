Eurodeputata Diana Şoşoacă s-a prezentat la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.

Procurorii i-au comunicat oficial că este inculpată pentru 11 infracțiuni.

Liderul partidului SOS România a mai fost citat pe 23 septembrie, însă atunci nu a dat curs citației.

Tot atunci, procurorul general Alex Florenţa a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii pentru Diana Șoșoacă.

Eurodeputata este acuzată de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid şi de crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și antisemite.

În replică, Diana Şoşoacă a declarat că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European reprezintă „o tentativă de execuţie politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în faţa adevărului”.

„Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzaţiile mincinoase aruncate în spaţiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alţii vor să-l ascundă. Atunci când lupţi pentru suveranitate, libertate şi dreptate, eşti vânat, stigmatizat şi ameninţat”, a susținut ea.

De-a lungul timpului, Diana Şoşoacă a fost implicată în mai multe evenimente de violenţă fizică şi verbală.

În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunţ împotriva acesteia pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu, condamnat pentru genocid.

Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Şoşoacă a avut o intervenţie în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceauşescu, afirmând că „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulţumită că judecătorii de la Curtea Constituţională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale, Diana Şoşoacă l-a omagiat pe YouTube pe liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu. „Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât Trăiască Legiunea şi Căpitanul, care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!”, spunea Şoşoacă.

La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare Zelea-Codreanu şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta.

În decembrie 2021, o jurnalistă din Italia a depus plângere penală împotriva Dianei Şoşoacă, pe care a acuzat-o că a sechestrat-o în cabinetul ei de avocatură din Bucureşti din cauza neînţelegerilor legate de un interviu.