FC Braşov este gata de derby-ul seriei din play-out, contra Concordiei Chiajna. Dan Alexa vrea să se impună în meciul de sâmbătă pentru a rezolva şi matematic câştigarea seriei. Cu toate acestea spune că nu va fi un meci uşor, mai cu seamă că ilfovenii au un lot foarte bun, care până în ultima clipă s-a bătut pentru un loc în play-off.

“Întâlnim principala contracandidată la câştigarea acestui play-out. O echipă foarte bună. Am avut un meci foarte greu cu ei şi în sezonul regular. Formată din jucători cu experiență, talentați. Care s-a bătut la promovare. Este un meci în care am aşteptări foarte mari de la jucători. Să arătăm bine, să câştigăm, iar la final să fim câştigătorii acestui play-out matematic chiar după etapa aceasta. Dar nu va fi uşor. Chiajna este formația care şi-a pus mari speranțe pentru play-off. A investit foarte mult. Au adus jucători de calitate, iar acolo dezamăgirea a fost foarte mare. Vor şi ei să câştige play-out-ul. Au un antrenor foarte bun, care pune foarte mult suflet. E un tehnician care a confirmat, are o promovare la activ. Nu contează că l-am bătut de două ori. Nu are nicio relevanță asta. Totul va fi complet diferit sâmbătă.”

DAN ALEXA, antrenor FC Brașov

Antrenorul stegarilor a vorbit şi despre braşoveanul Gabi Tamaş, care acum este în lotul Concordiei. Dan Alexa spună că este sigur că Gabi îşi va încheia cariera la Braşov şi că cel puţin încă două sezoane va mai putea să joace.

“Este o întâlnire cu Gabi Tamaş, cu care am o relaţie specială. În iarnă s-a pregătit cu noi, dar cred că l-am fi încurcat dacă venea la noi. Nu erau lucrurile stabile la noi. Gabi îmi este prieten, îl respect foarte mult. Este un jucător care poate juca încă cel puțin doi ani la nivelul ligii a doua. Un jucător care pune foarte mult suflet în ceea ce face. Este un fotbalist care cred că îşi va încheia cariera la Braşov. Vorbesc cu el tot timpul. Mi-aş dori să-l mai pot antrena. Este un jucător în jurul căruia se poate construi. Dacă ajungi să-l cunoşti şi să-l înțelegi, cu siguranță se poate lucra foarte bine cu el.”

DAN ALEXA, antrenor FC Brașov

Meciul contra Concordiei Chiajna, ultimul din acest sezon pe care stegarii îl dispută pe propriul teren, va avea loc sâmbătă, 29 aprilie, de la ora 11.00, pe Stadionul Tineretului. Preţul biletelor este de 10 lei la tribuna a 2-a şi 50 de lei la tribuna oficială. Pentru acest meci Dan Alexa nu se va putea baza pe mijlocaşul Rareş Lazăr, accidentat etapa trecută, în meciul contra Ripensiei.