În runda a 5-a a Ligii 3, Seria a 5-a, pe Stadionul „Tineretului”, de la ora 14.00, sâmbătă va avea loc derby-ul local SR Braşov – Kids Tâmpa Braşov.

„E o săptămână destul de grea din punct de vedere fizic. Din păcate, după cum am mai spus, nu am avut timp pentru a crea o bază în ceea ce priveşte pregătirea fizică. În schimb, cred că nu partea fizică ne poate pune probleme în acest moment. E o săptămână cu două jocuri grele. Am reuşit să ne atingem obiectivul în Cupa României, iar sâmbătă nu concep un alt rezultat în afara victoriei. Şi la Pucioasa am întâlnit o echipă care a dat totul pentru a se impune în faţa noastră. Am revăzut meciul şi chiar dacă am suferit în partea a doua a timpului regulamentar, în prelungiri am fost bine, mai consistenţi, ceea ce îmi demonstrează că pregătirea fizică nu e o problemă”, a declarat tehnicianul Liviu Nicolae.

„Chiar dacă sunt acolo jucători tineri, Kids Tâmpa este un adversar ce poate fi imprevizibil. Cu siguranţă, dacă îi vom lăsa să joace îşi vor impune stilul. Sunt copii care îşi doresc să confirme la acest nivel. Trebuie să prestăm un joc foarte bun şi să luăm cele trei puncte. Taote meciurile pornesc de la 0-0 şi trebuie tratate cu seriozitate. Asta încerc să le transmit băieţilor. Noi avem o mică problemă. În momentul în care preluăm conducerea apare un blocaj. Cu siguranţă, aceste lucruri le vom rezolva în timp prin prestaţiile pe care le vom avea şi rezultatele pe care le vom obţine. Este un meci cu o altă formaţie din Braşov, dar nu cred că se poate spune că este o altă încărcăturră, cred că putem vorbi despre nişte orgolii. Eu le voi cere băieţilor să trateze fiecare meci, indiferent de oraşul din care este adversarul, la fel, cu aceeaşi seriozitate. Ne respectăm adversarul, un aspect important pentru mine, dar ne dorim ca la final să ne bucurăm. Obiectivul nostru este să fim în partea de sus a clasamentului. Nu vreau să vorbesc în acest moment despre locul pe care am putea termina. Vreau să luăm meci cu meci şi să îmbunătăţim jocul. Vom face tot ce depinde de noi şi vom reuşi să ducem această echipă acolo unde îi este locul, chiar dacă situaţia nu este una uşoară. Toţi cei care sunt lângă echipă fac tot ce pot pentru a le oferi băieţilor cele mai bune condiţii. Noi trebiue să răspundem şi să facem tot ce ţine de noi pentru a duce SR Braşov acolo unde îşi doresc toţi suporterii”, a adăugat antrenorul „stegarilor”.

De cealaltă parte, iată ce spun reprezentanții Kids Tâmpa:

„Venim după două jocuri pierdute, dar știam de la începutul sezonului că ne va fi greu. Trecerea de la juniori la seniori este una dificilă, însă trebuie să o facem rapid, pentru că acest campionat este unul scurt, care nu ne avantajează. Încercăm însă, de la meci la meci, să ne punem la punct. Am încercat în această săptămână să facem uitate ultimele două jocuri și să ne pregătim pentru o evoluție cât mai bună. Jocul va fi special doar din punct de vedere sportiv. Dar nu vor fi orgolii, cluburile au colaborat bine, am avut jucători împrumutați la SR. Rivalitatea se va manifesta între jucători, fiecare dorind să arate că se ridică la un nivel bun. Vom avea în față o echipă cu experiență, aflată la al treilea sezon în Liga 3, cu jucători care au evoluat în eșaloanele superioare și cu un antrenor ambițios. Trebuie să în contracarăm atent și să încercăm să ne impunem noi jocul”, a spus Ciprian Anghel, unul dintre antrenorii ”alb-albaștrilor”.

„Ne-am găsit motivația într-o pregătire bună, a fost o săptămână bună și vrem să scoatem un rezultat bun pe Tineretului. Suntem într-o serie foarte bună valoric, nu am avut cel mai bun start de campionat, dar avem mare încredere în noi și ne dorim cât mai multe puncte în următoarele meciuri”, a precizat și fundașul Alex Mihăilă.

După un start bun de campionat, cu patru victorii din tot atâtea partide, fotbaliştii de la Corona Braşov joacă sâmbătă, în deplasare în compania formaţiei Olimpic Râşnov, într-o partidă din care vor, de asemenea, să câştige puncte care să menţină echipa pe linia victoriilor.

Chiar dacă vor avea în faţă o formaţie aflată într-o situaţie delicată în clasament, ocupând ultimul loc, antrenorul Coronei, Călin Moldovan, face totul pentru a-şi păstra echipa concentrată şi pentru acest joc. „Chiar dacă în aparenţă pare uşor, eu cred că va fi un joc dificil, în care nu trebuie să cădem în capcana clasamentului şi să ne relaxăm, abordând jocul fără aceeaşi concentrare de la precedentele partide. Vom avea în faţă o echipă aflată în foame de puncte, care cu siguranţă va face totul pentru a reuşi un joc bun. În ciuda faptului că avem ceva probleme medicale, am încredere în băieţi şi sunt sigur că cei care vor intra îi vor suplini cu brio pe cei care lipsesc în această partidă. Mergem la Râşnov încrezători şi determinaţi să ne întoarcem cu puncte”, a spus Călin Moldovan.

Pentru partida de sâmbătă, Corona nu se va putea baza pe Cristescu, Alupoaie, Damian şi Boţia, toţi cu probleme medicale. Meciul se va juca sâmbătă, la Râşnov, de la ora 15.00.