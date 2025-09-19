Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că deficitul bugetar al României nu va putea fi redus sub 8% din PIB în acest an.

Pentru 2026, ținta este de aproximativ 6%.

„În toamna acestui an, practic, suntem cu evaluările că nu vom putea coborî sub 8% până la finalul anului. Anul viitor ar trebui să coborâm cât mai aproape de 6% deficit, în aşa fel încât cheltuielile de funcţionare încep să nu crească cu mult mai mult decât veniturile”, a spus premierul la Euronews.

Șeful Guvernului a explicat că diferența dintre venituri și cheltuieli a crescut constant în ultimii ani, iar obiectivul este stoparea acestei dinamici și stabilizarea datoriei publice.

Riscuri și măsuri fiscale

Premierul a avertizat că, deși România își poate finanța în prezent deficitul, creșterea costurilor de împrumut ar putea deveni insuportabilă: „Dacă la un moment dat se întâmplă o perturbaţie pe piaţa internaţională, intri practic în incapacitate de plată, ceea ce înseamnă nişte costuri foarte mari.”

Ilie Bolojan a pledat pentru o disciplină fiscală mai strictă, reducerea risipei și stimularea producției interne, în special în agro-alimentar, acolo unde România are deficite mari în balanța comercială.

Ilie Bolojan a subliniat necesitatea atragerii de investiții străine, în special în domenii de tehnologie avansată, și a criticat politicile de pe piața muncii, pledând pentru reducerea perioadei de acordare a șomajului și limitarea pensionărilor anticipate.

Companiile de stat, „gaură neagră”

Premierul a atras atenția că unele companii de stat acumulează datorii mari la buget și trebuie fie restructurate, fie închise: „Companiile care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mulţi ani trebuie închise, pentru că sunt o gaură neagră.”

Ilie Bolojan a afirmat că nivelul scăzut al colectării TVA și tolerarea evaziunii fiscale au generat pierderi mari pentru stat. El a precizat că prin modificările recente ale legislației fiscale „portițele” au fost închise și încasările ANAF au crescut deja.

România are în prezent unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din UE, ceea ce pune presiune pe datoria publică și pe costurile de finanțare.

Bruxelles-ul monitorizează atent situația, iar rectificarea bugetară din septembrie este crucială pentru menținerea fondurilor europene.

Așteptata rectificarea bugetară

Premierul a anunțat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta rectificarea bugetară.

„Avem situaţii în care estimările de la începutul anului legate de modul în care vor fi cheltuite sumele de bani până la final s-au dovedit total nerealiste şi trebuie să corectăm lucrurile în aşa fel încât să asigurăm plăţile, să continuăm investiţiile. Acesta este un element foarte important şi trebuie să mă asigur că toate aspectele, din punctul acesta de vedere, sunt în regulă”, a explicat Ilie Bolojan.

Luni, Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles cu comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, și cu vicepreședinta CE, Roxana Mînzatu.

Discuțiile vor viza măsurile de corecție fiscală și menținerea finanțărilor europene, în contextul procedurii de suspendare a fondurilor.

Șeful executivului a precizat că România va insista pentru păstrarea finanțării prin programul SAFE a unor proiecte esențiale: autostrăzile A7 și A8 și investiții în domeniul apărării.