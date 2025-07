Michael Madsen, actorul care a jucat în zeci de filme, printre care „Reservoir Dogs” și „Thelma & Louise”, a murit la vârsta de 67 de ani, au anunțat reprezentanții săi.

Starul a fost răpus de un stop cardiac în locuința sa din Malibu, California, a precizat managerul său, Ron Smith.

Născut la Chicago, Michael Madsen și-a început cariera actoricească la începutul anilor ’80, apărând în producții precum serialul TV „St. Elsewhere” și filmul „The Natural”. De-a lungul vieții, a acumulat peste 300 de roluri în filme și seriale.

Michael Madsen a devenit celebru pentru interpretarea personajului Mr. Blonde în filmul „Reservoir Dogs” (1992) și a colaborat în mai multe rânduri cu regizorul Quentin Tarantino, în pelicule precum „Kill Bill”, „The Hateful Eight” și „Once Upon a Time … in Hollywood”.

„În ultimii doi ani, Michael Madsen a realizat lucruri extraordinare în filmul independent”, se arată într-o declarație comună semnată de Ron Smith, Susan Ferris (manager) și Liz Rodriguez (publicist).

Potrivit acestora, actorul pregătea lansarea unei cărți intitulate „Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”, care se află în prezent în faza de editare.