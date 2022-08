În prima etapă a noului sezon din Liga a 2-a, FC Brașov a întâlnit, la Râmnicu Vâlcea, pe CSC 1599 Șelimbăr.

Galben-negrii au fost învinși cu 0-1, după 0-0 la pauză. Singurul gol al confruntării a fost marcat de Buzan, în minutul 48, după un șut plasat de la 10-11 metri. Pe o căldură toridă, cu 30 de grade la umbră, cele două formații au practicat un joc modest. În prima repriză Anghelov a amenințat poarta adversă în minutul 22. Dar șutul a fost deviat în corner. În minutul 61, Dan Spătaru a tras periculos din marginea careului de 16 metri. Șutul a trecut, însă, puțin pe lângă poartă. Cea mai mare ocazie a meciului a ratat-o Chică-Roșă. Acesta a lovit transversala cu o lovitură de cap din 8-9 metri.

Supărător este rezultatul, am ratat 4-5 situații mari, am avut și o bară. Am primut gol la primul șut pe poartă al celor de la Șelimbăr. În repriza a doua am controlat meciul de la un capăt la altul. Sunt bucuros pentru multe momente bune ale echipei noastre. Nesperat pentru mine, am avut multe situații. Nu mă așteptam să producem jocul acesta așa bun. Am avut un cuplu de fundași centrali, Marc-Fustar, care au jucat pentru prima dată împreună. Una peste alta a fost un joc bun, care mă mulțumește. Mă nemulțumește tare rezultatul. Sunt 3 puncte care contează enorm. Îmi pare rău pentru situațiile ratate, pentru ocaziile pe care le-am avut. Am avut și două penalty-uri care cred eu că au fost evidente. Nu mai contează că noi am avut ocazii, tot ce contează acum e rezultatul. Una dintre puținele greșeli făcute ne-a costat foarte mult. – DAN ALEXA, antrenor FC Brașov