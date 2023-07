Asociația Milioane de Prieteni a anunțat, aseară, că un câine a fost aruncat de la etaj, pe strada Spicului din municipiul Brașov.

Catelul are o luna si jumatate. Un copil de aproximativ 10 ani l-a aruncat de pe acoperisul unei magazii, de la peste 3 metri inaltime. S-a intamplat pe strada Spicului, langa numarul 42, in spatele cofetariei Bombo. Cățelul are piciorul din dreapta spate probabil rupt.

„Un astfel de act de cruzime, mai ales venit din partea unui copil de numai 10 ani, este greu de acceptat. Cu atât mai mult cu cât acel puiuț nu i-a făcut nimic, nu l-a atacat, nu i-a făcut vreun rau. Nici nu ne putem imagina cel fel de adult va fi, dacă de la vârsta asta nu are mila sau empatie fata de alte ființe. Asociatiailioane de Prieteni a intervenit si a preluat puiutul, dar Politia Animalelor este cea care trebuie sa ia masurile legale„, a declarat Cristina Lapis, președinte AMP.

Sursa: Realitatea de Brasov