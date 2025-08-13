Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au cerut instanței arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a unui bărbat acuzat de violență în familie urmată de omor.

Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 12 august, suspectul s-ar fi deplasat la locuința tatălui său, în orașul Zărnești. Acesta ar fi forțat mai multe uși din interiorul casei pentru a ajunge la victimă, care se refugiase în baie. Procurorii susțin că bărbatul și-ar fi atacat tatăl cu un burghiu, aplicând mai multe lovituri în diferite zone ale corpului, inclusiv la nivelul capului, provocând decesul acestuia.

În aceeași zi, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea suspectului pentru 24 de ore. Pe 13 august a fost depusă la instanță propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile subliniază că aceste informații nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție, ancheta fiind în curs de desfășurare.