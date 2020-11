„În acest an, Consiliul Judeţean Braşov a alocat spitalelor din subordine 60 de milioane de lei din bugetul propriu, bani care reprezintă aproximativ 30% din fondurile care au venit la nivelul judeţului fără o anumită destinaţie. Am făcut în aşa fel, încât să aplicăm pe fonduri europene, iar unităţile medicale de interes judeţean au astăzi în implementare proiecte destinate modernizării ambulatoriilor şi unităţilor de primiri urgenţe sau eficientizării energetice a clădirilor. Am atras finanţări şi de la Compania Naţională de Investiţii, şi am primit sprijin guvernamental atât în ceea ce priveşte extinderea UPU de la Spitalul Judeţean, cât şi pentru cumpărarea mai multor echipamente medicale la nivelul judeţului Braşov. De asemenea, este foarte important faptul că avem două proiecte pe care le-am depus pe ghidul de finanţare destinat gestionării crizei COVID. Un proiect în valoare de 46 de milioane de lei este în implementare, iar cel de-al doilea, în valoare de aproximativ 26 de milioane de lei, este în etapa de evaluare, iar aceşti bani vor veni ca infuzie în sănătatea braşoveană”, a spus cu acest prilej preşedintele CJ Adrian-Ioan Veştea.