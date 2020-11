COVID-19. Teste rapide antigen, încă de la primele simptome, pentru angajații instituțiilor publice din municipiul Braşov!

Printr-o Hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Braşov se recomandă testarea tuturor angajaților care intră în contact cu publicul, atât în instituțiile publice, cât şi la agenții economici, prin utilizarea testelor antigenic sau RT-PCR.

,,În ultimele zile am avut mai multe discuții cu reprezentanții DSP, cei ai Spitalului de boli infecțioase și cu membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgentă cu privire la evoluția pandemiei de cronavirus și incidența crescută la nivelul municipiului Brasov. O soluție, din punctul meu de vedere, este testarea unui număr cât mai mare de persoane care intra in contact cu publicul, încă de la primele simptome. Având in vedere precizările Ministerului Sănătății și recomandările DSP cu privire la utilizarea testelor rapide antigen am propus CLSU ca, in aceasta etapa sa recomandam tuturor organizațiilor publice sau private, sa testeze, de la primele simptome, toti angajații care interacționează cu publicul, fie prin testarea PCR, fie prin cea antigen. La nivelul Primăriei Brasov și al instituțiilor din subordinea Consiliului Local sper sa începem aceste testări de săptămâna viitoare pentru angajați, chiar de la primele simptome. In felul acesta reducem la minimum interacțiunea persoanei pozitive cu colegii și cetățenii și reusim sa reducem riscul de răspândire a acestui virus”, a declarat primarul Allen Coliban.

În cazul angajaților primăriei și cei ai serviciilor din subordinea CL, Primaria va achiziționa aceste teste antigen, iar medicii și asistentele de la Directia de Asistenta Socială vor asigura recoltarea. Cel putin in prima etapa, vor fi testați angajații cu simptome, când vor veni la serviciu. Deja, mai multi agenți economici își testează angajații.

Până acum, angajații instituțiilor publice erau testați exact ca persoanele care aveau simptome COVID. Acum, testarea se va face la Primărie, pentru cei din instituție, chiar și dacă au simptome minore, cum ar fi temperatura sau daca le curge nasul. Această decizie îşi propune să nu pună în pericol cetățenii și colegii, iar în cazul în care testul este negativ, angajatul respectiv să poată relua munca.