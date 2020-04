COVID-19. Situația la zi, în județul Brașov!

Direcția de Sănătate Publică Brașov informează că astăzi, în județul Brașov, 165 de persoane sunt în carantină și 354 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu.

■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu”, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” și Poliția Locală au continuat misiunile impuse de starea de urgență și de ordonanțele militare aflate în vigoare, efectuând controale și verificări, escortând convoaie auto și asigurând paza locațiilor de carantinare.

■ În ultimele 24 de ore s-au efectuat 399 de verificări ale respectării condițiilor autoizolării la domiciliu, cu precizarea că în unele cazuri s-au repetat verificările la aceleași locații.

■ De la ultima raportare, pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare, precum și pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 1/1999, privind regimul stării de urgență și stării de asediu, polițiștii și jandarmii au aplicat 173 de sancțiuni în valoare de peste 169.000 de lei.

■ Efective formate din 36 de polițiști au însoțit 6 convoaie auto care au tranzitat județul.

■ Polițiștii brașoveni au verificat 6 societăți comerciale și o persoană fizică autorizată, sub aspectul respectării interdicțiilor pe timpul stării de urgență, nefiind constatată nicio abatere.

■ Pe lângă misiunile specifice executate de către polițiști, pe raza județului Brașov, în data de 29.04.2020, au fost organizate și desfășurate 11 acțiuni punctuale, în care s-au constituit filtre rutiere, cu scopul verificării respectării măsurilor dispuse prin ordonanțele militare în vigoare, îndeosebi cele privind restricțiile de circulație auto. În acțiuni au fost angrenate peste 150 de forțe de ordine și siguranță publică, fiind verificate aproximativ 1.750 de persoane și 1.150 de autovehicule. În urma acestor verificări, au fost aplicate 145 de sancțiuni contravenționale. Forțele de ordine acționează în continuare pentru aplicarea măsurilor stabilite prin ordonanțele militare adoptate, în scopul prevenirii și limitării COVID-19, a combaterii criminalității sub toate formele ei, precum și în vederea asigurării siguranței publice.

■ „Anul acesta, Ziua Internațională a Muncii va trebui sărbătorită prin respectarea prevederilor legale din ordonanțele militare în vigoare, păstrarea distanței sociale și evitarea aglomerației fiind elemente-cheie pentru ca această zi să fie lipsită de evenimente neplăcute, iar cetățenii să fie în siguranță. De asemenea, atragem atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație de către participanții la trafic, îndeosebi a celor referitoare la interdicția conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice sau fără a poseda permis de conducere. Nerespectarea efortului colectiv desfășurat atât pentru limitarea răspândirii COVID-19, cât și pentru prevenirea și combaterea ilegalităților de orice fel vor fi sancționate fără a exista toleranță! Solicităm cetățenilor să manifeste înțelegere și înțelepciune! Siguranța fiecăruia și a celor dragi este cea mai importantă!”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.

■ Instituția Prefectului județului Brașov face în continuare apel la cetățeni să respecte normele de igienă și distanțare socială, precum și prevederile ordonanțelor militare. De asemenea, solicităm să se urmeze Recomandarea din 6.04.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, privind purtarea măștilor sau a altor mijloace de protecție a gurii și a nasului în toate spațiile publice. Reducerea la minimum a riscului de expunere la noul coronavirus este singura cale de a ține sub control răspândirea epidemiei.

■ Precizăm că informările referitoare la numărul de persoane depistate pozitiv în urma testelor COVID-19 efectuate și numărul de teste COVID-19 efectuate se fac doar de la nivel central, prin Grupul de Comunicare Strategică.

■ Reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile din surse oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, ci o linie telefonică alocată strict pentru informarea populației cu privire la COVID-19.

Instituția Prefectului județului Brașov