CORONAVIRUS. Mobilizare la Spitalul Clinic Județean de Urgență!

Urmarind articolele din mass media din ultima perioada, conducerea SCJU Brasov face urmatoarele precizari:

SCJU Brasov este angajat in tratarea pacientilor Covid. Tratam pacientii cu forme severe de boala de 10 zile. Suntem singurul spital din judetul Brasov pregatit sa trateze astfel de pacienti. Pana astazi nu am avut nici un deces. La Sediul Central am organizat o UPU separata, prin montarea a 3 corturi, cu camera triaj, zona UPU cu 8 paturi, zona interioara cu 3 paturi pentru pacienti gravi cu posibilitate intubare si ventilatie mecanica.

In continuarea zonei UPU am organizat o noua sectie ATI cu 10 paturi ATI dotate complet, inclusiv ventilatoare, ce se poate extinde la 15 paturi – toate functionale in acest moment.

Aceasta zona este complet separata de celelate zone ale spitalului, printr-o zona tampon, de echipare. Aceasta zona cuprinde si aparatura dedicata diagnosticului – CT, EKG, aparat radiologie mobila. Am creat circuit cu lift separat catre o sala de operatie dedicata Covid.

Pentru toate asteptam aprobarea DSP care intarzie.

Tot la parter avem Angiograful nou, functional, care poate fi dedicat cardiologiei interventionale covid.

Restul corpului Central poate asigura urgentele noncovid, inclusiv sectia ATI, ca si pana acum.

Deja am facut achizitii directe si am achizitionat in aceasta luna 20 monitoare, 30 injectomate, 30 infuzomate, 3 statii perfuzabile. Avem contracte pe 27 ventilatoare, dar am fost anuntati ca termenul de livrare se prelungeste. Am mai primit un ventilator prin donatie. In total SCJU Brasov dispune de 34 ventilatoare, la care se adauga 5 in UPU si 3 ventilatoare mobile, mult peste media pe tara. SCJU Brasov a achizitionat in timp foarte scurt un aparat RT-PCR care a sosit in data de 01.04.2020 in spital si care va fi functional din aceasta saptamana. Odata cu inmultirea cazurilor de infectii cu virusul SARS-CoV2, am trecut la pasul II pentru pregatirea spitalului. Am mutat provizoriu personalul unor sectii. Am inaintat propunerea DSP Brasov, dar din nou raspunsul a intarziat.

Scopul acestor mutari a fost de a elibera pavilionul Tractorul si de a transforma sectiile Interne II si Interne III in sectii care sa preia toate cazurile suspecte Covid la etajul I si II (60 plus 75 paturi). Deasemenea am pregatit si circuitele aferente sub coordonarea SPIAM. La etajul III am pregatit spatiul pentru crearea a 10 paturi ATI, in locul celor 2 Sali de operatie si a celor 5 paturi ATI. Din pacate nu avem in acest moment dotarea necesara si personalul ATI aferent.

In pavilionul Central am organizat un corp de etaj izolat pentru cazurile chirurgicale suspecte Covid.

Pe fiecare sectie am organizat saloane separate pentru izolarea cazurilor suspecte Covid.