În ultima etapă a turului Ligii 3 la fotbal, liderul Seriei a 5-a, Corona Brașov, a jucat, pe Stadionul ICIM, în compania echipei locale Kids Tâmpa.

Corona Brașov s-a impus cu 1-0, după un gol marcat de Damian, din lovitură de la 11 metri, în minutul 29. Kids Tâmpa Brașov a evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Răzvan Zota, din minutul 77.

La finalul partidei, antrenorul Coronei, Călin Moldovan, a declarat: „Aşa cum am prevăzut, am avut în faţă o echipă foarte motivată, care s-a luptat pe toată perioada partidei să pună probleme. Pe lângă asta, a mai fost şi starea terenului, care a fost destul de moale iar pe noi acest lucru nu ne-a avantajat, însă una peste alta a ieşit bine şi asta e cel mai important acum. Îmi felicit băieţii că au înţeles ce le-am spus în aceste zile, şi anume că este nevoie să tratăm foarte serios acest joc, şi asta au făcut. Ne-am creat ocazii, am avut posesia, dar nu am reuşit să ne desprindem. Cu toate acestea, aşa cum am mai spus, cele trei puncte contează şi ne bucurăm că am reuşit să terminăm turul pe prima poziţie. Mai avem de jucat un meci din retur, săptămâna viitoare, iar apoi urmează pauza competiţională”.

„A fost un joc echilibrat, cu momente încrâncenate, cauzate, poate, și de starea terenului. Experiența jucătorilor importanți ai Coronei a făcut diferența. Suntem la finalul unui tur în care am văzut cam care a fost impactul Ligii a 3-a asupra tinerilor noștri jucători. Unii au înțeles care e diferența, alții mai au de lucrat. Sperăm să reglăm mai multe aspecte în pauza de iarnă și să avem în partea a doua a sezonului rezultate mai bune. Până atunci, avem un meci greu, cu Sepsi 2, care va beneficia, cu siguranță, de jucători de la prima echipă, fiind săptămână de pauză în Liga 1„, a spus Nicolae Văduva, unul dintre antrenorii Tâmpei.

Kids Tâmpa: Bărăgăoană – Stoica, Sburlea, Mihăilă, Enache (84 Bugnar) – D. Popa (61 R. Marin), Țuțu – Moroie (78 Ionescu), Moldovan (78 Tenică), Zota – Kerekes (61 A. Mureșan)

CSM Corona: Mutu – Asztalos (46 Nicolau), Tălmaciu, Burlacu, Dumbravă – Linguraru, Cristescu (84 Nechita) – Drăgoi (78 Cîrstian), Alupoaie (68 Voicu), Boția (68 Roșu) – Damian

Tot în această etapă, SR Brașov va întâlni, pe Stadionul Tineretului, pe Sepsi 2 Sfântu Gheorghe, iar Olimpic Cetate Râșnov va evolua în deplasare, la Plopeni. Ambele partide vor avea loc mâine, de la ora 14.00.