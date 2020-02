Conducere nouă la Corona Brașov!

Primarul George Scripcaru a anunţat că Petrică Stancu va coordona activitatea sportivă de la Corona, iar Marius Fetti va conduce secţia de handbal a clubului.

Primarul George Scripcaru a anunţat, astăzi, în şedinţa de Consiliu Local, că, de la 1 martie, Petrică Stancu va coordona întreaga activitate sportivă de la Corona, iar Marius Fetti se va ocupa de secţia de handbal a clubului braşovean. „De la 1 martie, în conducerea clubului Corona vor apărea nume noi. Profit de această ocazie pentru a anunţa că Petrică Stancu, un nume cunoscut în sport pentru că a condus şi CSŞ Braşovia, va coordona toată activitatea sportivă de la Corona. De asemenea, secţia de handbal a clubului va fi condusă de Marius Fetti, un alt om care vine tot din lumea sportului, pentru că până de curând a condus ACS Transilvania. Am încredere că împreună vor face ceea ce trebuie făcut pentru ca clubul Corona să aibă multe motive să vină să ne prezinte rezultatele pe care le-a obținut, aşa cum s-a întâmplat şi astăzi, înaintea şedinţei de consiliu local”, a spus primarul Braşovului.

Noul coordonator al activităţii sportive a clubului Corona Braşov, Petrică Stancu, a declarat că este o onoare pentru el şi că are încredere că împreună cu antrenorii Coronei vor aduce rezultatele aşteptate. „Sunt onorat că am primit această sarcină de a coordona activitatea celui mai puternic club sportiv din oraş. Cu siguranţă nu am emoţii pentru ce urmează să fac. Voi lucra direct cu antrenorii, eu am fost antrenor la echipa naţională şi stiu care e parcursul pentru performanţă. Experienţa mea de la Braşovia este una care da curaj. În întreaga activitate mi-am format o mentalitate despre ceea ce înseamnă performanţa şi cu siguranţă, împreună cu colegii de la Corona vom face în aşa fel încât despre club sa se vorbească numai de bine şi să aducem rezultate foarte bune pentru Braşov şi pentru România. Mulţumesc pentru încredere şi fac promisinea că, în continuare, Corona va fi un club care va reprezenta cu mândrie Braşovul şi care ne va face mândri pe toţi”, a spus Petrică Stancu.