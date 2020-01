Concert Beethoven, diseară, la Sala Patria

În această seară, de la ora 19.00, va avea loc, la Sala Patria din Braşov, primul concert din seria integralei Beethoven cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Brașov dirijată de Cristian Mandeal, concert ce va debuta cu o lucrare beethoveniană mai puţin cunoscută: Bătălia lui Wellington, în primă audiţie la Braşov. Aceasta va fi urmată de celebrul Concert pentru pian şi orchestră nr. 1, solist Andrei Licareţ şi Simfonia I de Ludwig van Beethoven.

Concertul va deschide seria de 9 evenimente ale integralei Beethoven realizată de Cristian Mandeal la Braşov, serie plasată sub semnul aniversării celor 250 de ani de la naşterea marelui compozitor german, marcată la nivel mondial prin numeroase evenimente.

Biletele au fost puse în vânzare la casieria Sălii Patria și on line pe www.bilet.ro. Prețul unui bilet este 50 de Ron.

Profil de artist

Cristian Mandeal declara înaintea acestui eveniment: “Vârsta a treia aduce totuși surprize. Și iată că de un timp încoace îmi retrăiesc mental anii tinereții și chiar ai copilăriei. Odată cu scurgerea vremii și cu scăderea activității curente cotidiene nevoia de prezent se lasă cu ușurință transferată în trecut. Așa se face că dorul de acasă, acesta însemnând chiar și până azi orașul de baștină al familiei mele, Brașovul, mă îndeamnă să revin constant în acel spațiu. Dar nu oricum, ci încercând să-mi îndeplinesc o datorie de suflet față de locul în care am crescut și m-am format ca viitor muzician. În consecință am inițiat în cursul anului 2019 un fel de “masterat” de orchestră în folosul Filarmonicii brașovene, parcurgând într-o serie de șase concerte aproape întreaga creație simfonică și concertantă a lui Johannes Brahms. Inițiativa a avut succes, atât în fața orchestrei, cât și a publicului. Sălile au fost pline, iar muzicienii ansamblului nu cred că s-au plictisit prea tare. Acest fapt m-a încurajat să continui, așa încât pentru anul 2020, an jubiliar Ludwig van Beethoven, am proiectat un ciclu de alte nouă concerte în care să parcurgem împreună aproape toată opera titanului. Vom da în felul acesta, începând din ianuarie, câte un concert pe lună cuprinzând cele 9 simfonii împreună cu integrala concertelor instrumentale, însoțite de o largă serie de uverturi și alte piese introductive.”

Născut la Bucureşti, Andrei Licareţ a început studiile de pian cu tatăl său, pianistul și organistul Nicolae Licareț, la vârsta de 5 ani. La 11 ani a debutat ca solist, interpretând Concertul pentru pian în do major, KV 246 de Mozart alături de Orchestra de Cameră a Filarmonicii din Bucureşti. A urmat cursurile Liceului de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, unde a studiat cu Gabriela Enăşescu, urmând să studieze mai apoi la Universitatea de Muzică Bucureşti, unde i-a avut ca profesori pe Viniciu Moroianu, Dana Borşan, Steluța Radu, Șerban Soreanu şi Dan Dediu, cu care a studiat şi compoziţia. Şi-a continuat apoi studiile cu doi dintre cei mai mari profesori de pian, Jacques Rouvier, la Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris şi la Universitatea der Kunste Berlin, precum și cu legendarul pianist Leon Fleisher la Peabody Conservatory din Baltimore. A participat, de asemenea, la programul pentru tineri muzicieni al Steans Institute din cadrul faimosului festival de la Ravinia.

Andrei Licareţ a obţinut Premiul I la concursurile Jeunesses Musicales şi Bucureşti Yamaha şi a fost distins cu Premiul Lory Wallfisch. De asemenea, a primit Premiul II la Concursul Tel-Hai şi Concursul Concertelor Shreveport. In aprilie 2013, a susţinut un recital foarte aplaudat la Chamber Hall al Filarmonicii din Moscova, iar în februarie 2013 şi-a făcut debutul la Carnegie Hall cu un recital de success, la Weill Recital Hall. „Sensibilitatea sa rafinată şi căldura sunetului, precum şi virtuozitatea interpretării au fost pe măsura acestei lucrări monumentale, al doilea concert de S. Rachmaninov” (Lübecker Nachrichten, octombrie 2011). „Licareţ a interpretat cu naturaleţe, poetic şi cu o extraordinară atenţie pentru detalii – o sclipire care te face să doreşti mai mult” (Washington Post). Un muzician versatil, cu apariţii atât solistice, cât și camerale, Andrei Licareț a susţinut concerte la Paris, Vendôme, Santander, Berlin, Würzburg, Londra, Roma, Lucca, Livorno, Salonic, Copenhaga, Istanbul, Praga, Tel-Aviv, Varşovia, Bruxelles, Madrid, New York, Washington D.C., Boston, Houston, etc. Ca solist, a fost invitat de cele mai importante orchestre româneşti, precum şi de ansambluri din Lübeck, Würzburg, Cagliari şi Mexico City, colaborând cu dirijori precum Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Cristian Macelaru, Gerd Schaller, Jin Wang, Arnold Ostman, Arie Vardi, Ilarion Ionescu-Galaţi, Florentin Mihăescu, Anthony Bramall, Justus Franz şi Jose Arean şi a câştigat elogiile marilor muzicieni ai lumii, precum Leon Fleisher, Menahem Pressler, Richard Goode, Dmitri Bashkirov, Dominique Merlet. Pianistul a realizat înregistrări la Radiodifuziunea Română, cu lucrări de Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin şi Ravel.

Seria „Concertelor Enescu”, derulată fără întrerupere începând cu anul 2007, este un program permanent al ICR Londra, în cadrul căruia muzicieni români și străini deopotrivă sunt invitați să omagieze geniul creativ și personalitatea uriașă a lui George Enescu.