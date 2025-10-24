Administrația Națională de Meteorologie a extins atenționarea meteo de intensificări ale vântului. Aproape toată țara va fi afectată de rafale puternice, de până la 120 km/h.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 octombrie, ora 21 – 25 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali

În Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70…80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.