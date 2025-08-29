Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis precizări după apariția unor informații potrivit cărora pacienții ar urma să suporte costuri suplimentare uriașe pentru medicamente compensate. Instituția spune că nu este vorba de contribuții de 500-600 de lei pe lună pentru un singur medicament.

Potrivit CNAS, au fost propuse Ministerului Sănătății criterii suplimentare pentru stabilirea nivelului de compensare, astfel încât impactul asupra pacienților să fie cât mai mic. Măsurile vin în contextul Memorandumului aprobat de Guvern în 2023 privind eficientizarea cheltuielilor din sănătate.

În 2024, ANMDMR a evaluat 18 medicamente care au îndeplinit condițiile legale pentru modificarea nivelului de compensare. Scopul a fost eficientizarea bugetului și asigurarea accesului pentru mai mulți pacienți la tratamentele necesare, în același plafon financiar.

Din cele 18 medicamente, doar 13 vor avea nivelul de compensare schimbat. Nouă dintre ele vor trece la compensare de 20%, iar patru vor trece la 50%. Printre acestea se află Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum sau Omeprazolum.

CNAS precizează că, în cazul aplicării acestor schimbări, contribuția personală ar crește în medie cu aproximativ 9 lei pe cutie, nu cu sume de sute de lei, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.

De asemenea, categoriile vulnerabile nu vor fi afectate. Pentru copii, tineri fără venituri până la 26 de ani, gravide, lăuze și beneficiarii unor legi speciale se menține compensarea de 100%. Pensionarii din programul de compensare a sublistei B vor continua să beneficieze de reducerea de 90%.

CNAS subliniază că pacienții nu vor fi împovărați cu cheltuieli excesive și consideră că informațiile vehiculate în ultimele zile sunt false și au creat panică nejustificată.

Sursa: Newsinn