O echipă internaţională de cercetători de la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) – Laboratorul de Ecologie Alpină, LECA, din Grenoble (Franţa) a demonstrat că aproape jumătate dintre zonele înalte ale Carpaţilor, aflate la peste 1.500 m altitudine, s-au ‘înverzit’ puternic în ultimele patru decenii.

‘Studiul, publicat în prestigioasa revistă Environmental Research Letters, arată că extinderea tufărişurilor de afin, merişor, rododendron şi ienupăr este principalul motor al acestei transformări, care remodelează peisajele alpine. Rezultatele se bazează pe analiza imaginilor satelitare Landsat din ultimele patru decenii, corelate cu fotografii aeriene istorice, inclusiv cele din programul Corona de la sfârşitul anilor 1960’, se arată într-un comunicat trimis joi de UBB.

Potrivit sursei citate, cercetătorii au descoperit că acest fenomen de ‘înverzire’ este cel mai pronunţat între 1.800 şi 2.300 m altitudine, mai ales pe versanţii nordici. Spre deosebire de pădurile de molid sau jnepenişuri, comunităţile de arbuşti joacă rolul central în această schimbare.

‘Ceea ce vedem astăzi în Carpaţi este o consecinţă directă a declinului presiunii păşunatului după perioada comunistă, combinată cu efectele încălzirii climatice. Arbuştii revin acolo unde turmele ajung mai rar, iar climatul mai blând le accelerează expansiunea. Este o transformare rapidă, având în vedere că vorbim de doar 40 de ani – o perioadă foarte scurtă raportată la ritmul natural al schimbărilor din aceste peisaje’, explică, citat în comunicat, coordonatorul studiului, dr. Dan Turtureanu, cercetător la Grădina Botanică ‘Al. Borza’ a UBB.

Conform cercetătorilor, aceste descoperiri arată că schimbările socio-economice şi cele climatice acţionează sinergic în Carpaţi, determinând o reconfigurare ecologică importantă. Fenomenul de 'shrub encroachment' (extinderea vegetaţiei arbustive) are implicaţii pentru biodiversitate, peisaje, dar şi pentru stocarea carbonului. Studiul oferă o bază solidă pentru monitorizarea viitoare şi pentru strategiile de conservare a ecosistemelor montane.