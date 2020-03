Cele mai multe cazuri de coronavirus confirmate într-o singură zi! Bilanţul a ajuns la 95!

Bilanţul cazurilor de coronavirus în România a ajuns la 95. Au fost înregistrate 36 de cazuri noi în 24 de ore, vineri. România se pregăteşte de SCENARIUL 3.

Un copil de un an a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Printre cei infectaţi se numără un senator PNL şi doi medici, unul dintre aceştia fiind managerul Spitalului „Gerota”. Şase dintre pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.

Cel mai grav scenariu este cel în care vor fi confirmaţi peste 2.000 de bolnavi cu noul tip de virus.

Scenariul 3 se aplica atunci când se înregistrează între 101 şi 2.000 de cazuri. Atunci se va face un triaj la fiecare spital, iar cazurile de coronavirus vor avea prioritate, în timp ce ceilalţi pacienţi vor fi amânaţi dacă nu este vorba de o urgenţă. Spitalele de boli infecţioase vor trata doar pacienţii cu Covid-19.

În scenariul 3, spaţiile pentru tratarea bolnavilor vor fi mărite şi vor fi aduşi medici suplimentari. Aproape 5.100 de oameni au murit până acum din cauza pandemiei, la nivel mondial, iar peste 145.000 de persoane au fost infectate cu acest virus. România nu are, până acum, niciun deces.

SURSA: MEDIAFAX

ULTIMELE CAZURI:

Caz 90

Femeie, 64 de ani din Neamț, venită din Italia in 09.03 confirmată in 13.03

Caz 91

Copil, 1 an din Bacău, contact cu mătușa venită din Italia in 03.03 confirmat in 13.03. Mătușa este asimptomatică urmează testarea.

Caz 92

Femeie, 41 ani din Iași, lucrează in Mureș venită din Dubai in 08.03; face naveta Iași -București; din 09.03 a mers la serviciu; debut in 12.03 confirmată in 13.03

Caz 93

Femeie, 41 ani din Iași, sosita din Franța internata în Spitalul de boli infecțioase Iași în 13.03 confirmată în 13.03

Caz 94

Femeie, 27 ani din Caraș Severin, sosita din Italia în 10.03, carantinată în Dâmbovița confirmată in 13.03

Caz 95

Bărbat, 55 ani din Caraș Severin, venit din Italia carantinat în Dâmbovița confirmat 13.03.