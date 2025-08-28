Sorin Grindeanu a dezvăluit ce condiții i-a pus lui Bolojan pentru a rămâne la guvrnare. Liderul PSD susține că următorul pachet de măsuri va fi formulat în totalitate de partidul pe care-l conduce.

”Eu cred, nu cred, știu că va trebui să existe și un pachet pe care eu l-aș denumi pachet PSD. Dacă vreți este un fel de condiționare pe care PSD-ul a făcut-o, dar condiționare nu aș vrea să fie un cuvânt de breaking news acum, ci la modul constuctiv vă spun ceea ce urmează.

În momentul în care faci reașezări, vă dau un exemplu, pe zona de magistrați, nu sunt singurii, urmează și alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale, dar mai important decât atât și va fi clarificat în pachetul PSD dacă pot să spun așa.

Dar mai important decât atât, în acel viitor pachet trebuie să avem o componentă de relansare economică.

În momentul în care doar discuți și prezinți totul doar dintr-o perspectivă negativă, prăbușești consumul, investitorii stau și se uită: de ce să vin să investesc în România? Să mă gânesc că nu mai sunt bani de pensii și salarii?”, a declarat Sorin Grindeanu.