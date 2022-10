De Sfântul Andrei, Brașovul aprinde iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă. Cel puțin așa vrea municipalitatea, anunță Radio România Braşov FM.

Ca și anul trecut, va fi și un Târg de produse pentru Crăciun, în Piața Sfatului.

“Anul acesta, pe 30 noiembrie se dă startul magiei iernii la Brașov. Vom aprinde luminițele și bradul din Piața Sfatului și intrăm în luna cadourilor prin deschiderea Târgului de Crăciun. La Brașov, sărbătorile de iarnă din acest an vor sta și sub semnul grijii față de planetă. De exemplu, în selecția comercianților care își doresc să vândă cadouri și produse de Crăciun, vom avea în vedere și îi vom puncta în plus pe cei care aduc produse reutilizând un lanț scurt de aprovizionare, precum și pe cei care fac producție cu materie primă de origine locală. De asemenea, vor fi punctați în plus cei care aduc produse fără adaos de conservanți, de coloranți și de aditivi, ori cei care utilizează materiale tradiționale”, a explicat viceprimarul municipiului Brașov, Flavia Boghiu.

Înscrierile pentru Târg nu sunt deschise, deocamdată.

Și în acest an va fi patinoar în Piața Sfântul Ioan.

“În același timp, municipalitatea derulează procedura de achiziție, de închiriere a unui patinoar ecologic pentru Piața Sf. Ioan, tocmai pentru a reduce resursele necesare operării acestui tip de patinoar”, a adăugat Flavia Boghiu.

Municipalitatea ar mai vrea ca Piața Unirii și Parcul Titulescu să fie locuri în care să fie organizate activități pentru și cu copiii, iar spiritul Crăciunului să fie dus și în cartiere.

Programul oficial al momentului aprinderii iluminatului festiv, dar și activitățile conexe vor fi anunțate în curând.