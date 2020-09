Campania „Promenada inimilor” revine la Brașov

Clubul Rotary Brasov si Rotary Kronstadt împreună cu Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii, relansează Campania intitulată “Promenada Inimilor 2020”cu ocazia Săptămânii Mondiale a Inimii, sub sloganul “ Totul pentru Inima Ta”! La Brasov, evenimentul are loc sambata, 26 septembrie, in Parcul Tractorul.

Ideea proiectului vine din dorința de a încuraja mișcarea, ca mijloc de prevenție a bolilor cardiovasculare. Statisticile în acest domeniu sunt alarmante în țara noastră.

“La fiecare 30 de minute, un român face infarct miocardic. Unul din trei români suferă de hipertensiune arterială. Şapte milioane de români suferă de una dintre manifestările generalizate ale bolilor cardiovasculare. Din fericire, TOATE aceste boli pot fi prevenite, iar mişcarea zilnică este elementul central al optimizării modului nostru de viaţă! Bineînțeles, respectând normele de protecție impuse de pandemia cu SARS-CoV-2! Noi ne-am pus inima la treabă, celebrând Ziua Mondială a Inimii (29 septembrie). Tu ce faci?” spune Prof. Dr. Dan Gaiţă – membru în Comitetul de Conducere al Societății Române de Cardiologie.

În Brașov, “Promenada inimilor” s-a organizat pentru prima dată în 2013, când s-a amenajat un traseu de alergare accesibil oricui , în Parcul Tractorul, traseu care a fost îmbunătățit de la an la an.

Anul acesta, evenimentul se adapteaza noilor conditii de distantare sociala impuse de autoritati din cauza pandemiei SARS-CoV 2.

“Ne-am fi dorit să avem din nou alături sutele de copii veseli din comunitatea brașoveană, spune Ioana Bran, presedinte Rotary Kronstadt. De data aceasta, insa, vom marca data de 26 septembrie printr-o alergare ușoară, pe traseul deja cunoscut, la care vor participa doar membri rotaryeni. Noi, cei din cluburile Rotary ramânem uniți și în perioade grele si continuam să fim alături de comunitate prin organizarea evenimentelor, chiar dacă ne vom adapta la situația actuală.

“Miscarea in aer liber aduce nenumarate beneficii, atat pe plan fizic cat si psihic. Sportul imbunatateste ritmul cardiac, regleaza presiunea sangelui si asigura buna functionare a metabolismului, precizeaza dr.Liviu Muntean, presedinte Rotary Brasov”.

Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 18 milioane de oameni din întreaga lume își pierd anual viața din cauza bolilor cardiovasculare. Un cuvânt important de spus în declanșarea acestor boli îl are si lipsa mişcării, pe lângă fumat, excesul de grăsimi animale, obezitate, stres, abuz de alcool, colesterolul crescut.

“In aceasta perioada de pandemie, miscarea in aer liber are un rol determinant in starea de sanatate a organismului, intareste sistemul imunitar si il ajuta sa functioneze la capacitate maxima. Cateva minute de activitati fizice petrecute zilnic in aer liber imbunatatesc sanatatea mintala, starea de spirit, respectul de sine si previn depresia”, a adaugat dr. Liviu Muntean.

Campania “Promenada Inimilor” a fost inţiată de Fundaţia Irlandeză a Inimii şi este implementată deja în peste 10 ţări europene.” În România, programul a fost lansat în 2013, antrenând participarea a mii de persoane ce și-au propus ca obiectiv major menținerea propriei sănătăți.