Optimism în rândul stegarilor înaintea ultimei deplasări din play-out-ul Ligii a 2-a. Braşovenii merg la Târgu Jiu pentru partida cu Viitorul Pandurii doar cu gândul la victorie. Asta şi datorită rezultatelor foarte bune pe care echipa le-a opţinut în ultima perioadă în meciurile din deplasare. Echipa fiind neînvinsă în deplasare în 2022.

Echipa deja se pregăteşte pentru barajul de menţinere în Liga a 2-a, iar Călin Moldovan, dar şi jucătorii sunt oprimişti că obiectivul echipei se poate realiza. Meciurile rămase vor fi pentru pregătirea partidelor de baraj.

“Jucăm în deplasare și conform altgoritmului pe care ni l-am impus trebuie să câștigăm. În deplasare am reușit să scoatem rezultate bune și foarte bune, pe când acasă nu am reușit să luăm niciun punct. E frustrant, neplăcut, dar trebuie să acceptăm situația. Jucătorii și antrenorii care au pierdut acasă, sunt aceiași care au câștigat în deplasare, înseamnă că putem, dar sunt probleme pe care încă nu am reușit să le rezolvăm pe teren propriu. Asta dacă ne referim strict la rezultat, pentru că jocul a fost de cele mai multe ori mulțumitor. În momentul în care în deplasare ești neînvins, iar acasă pierzi pe final de jocuri, în care am revenit și am arătat forță, mai ales cu Buzăul. Și cu Unirea Dej am dominat, dar am avut ghinion. Diferența s-a făcut la șansă. Noi am avut ocazii din câțiva metri pe care le-am ratat. Așa e la fotbal. Trebuie să fim puternici, să ne asumăm. Trebuie să mai facem un punct ca să fim matematic la baraj. Trebuie să fim motivați și să dăm dovadă de orgoliu, să încercăm să câștigăm.

Viitorul Pandurii este o echipă complicată, imprevizibilă, constantă, care evoluează foarte bine pe propriul teren. Dar și noi avem atuurile noastre, avem moral la meciurile din deplasare și sunt convins că vom scoate un rezultat favorabil. Va fi Vinerea Mare, în care vom face și punctul necesar care să ne asigure prezența la baraj. Băieților nu am ce să le reproșez, se implică, muncesc, dau totul pe teren, sunt serioși, se antrenează bine, dar sunt momente în care greșim. Poate și din lipsa omogenității. Să nu uităm că avem doar şapte meciuri oficiale jucate împreună. Foarte mulți jucători au ajuns târziu la echipă. Abia acum începem să fim omogeni și încă mai suntem în căutări. Gândiți-vă că în toamnă au fost opt meciuri în care nu s-a adunat niciun punct. În ultimele şapte meciuri am reușit să strângem mai multe puncte decât în 15 partide. Suntem în obiectiv.”, a trnsmis Călin Moldovan.

În campionatul regular, la Braşov, meciul dintre cele două echipe s-a încheiat cu scorul de 2-2, după ce FC Braşov a revenit de la 2-0 pentru adversari. Jucătorii sunt optimişti şi pleacă la Târgu Jiu cu moralul ridicat şi cu gândul doar la victorie.

“După ultimele meciuri se pare că ne descurcăm mai bine în deplasare decât acasă. Nu e vorba că acasă avem o reținere, nu sunt energii negative, pur și simplu avem ghinion acasă. Pandurii este una dintre cele mai bune echipe acasă. Dar mergem să ne asigurăm locul de baraj. Au 2-3 înfrângeri și acelea cu echipe de play-off. Avem câteva etape să ne pregătim cât mai bine pentru dubla de baraj și vom folosi pentru asta meciul de la Târgu-Jiu. Sunt fericit că am revenit în prima echipă, a fost o perioadă grea pentru mine, la Buzău nu am avut un meci reușit. M-am antrenat bine, nu doream să intru în locul unui coleg care s-a accidentat. Sper, însă, să nu mai ies din echipă.”, a declarat Robert Gherghe.

Horia Popa, unul din marcatorii din primul meci, crede şi el că FC Braşov va învinge vineri. De câteva meciuri, Călin Moldovan l-a repofilat ca fundaş lateral, însă stegarul spune că se simte foarte bine pe acest post.

“Pentru noi, orice meci e complicat, dar acum suntem într-un moment bun sportiv. În tur am început rău, i-am egalat după aceea, noi i-am simțit o echipă pe care putem să o batem și putem să controlăm jocul. Nu depinde decât de noi. Dacă noi vom fi bine fizic și psihic, atunci putem învinge. Mă simt bine pe noul post de fundaș lateral, mulțumesc staff-ului că are încredere în mine. Mă simt bine în poziția asta. Îmi place, am o responsabilitate mai mare din punct de vedere defensiv. Am avut multă neșansă în anumite momente, dar suntem într-o creștere evidentă. Mai avem, normal, de lucrat la anumite capitole. Noi avem mare încredere în forțele proprii.”, a spus Horia Popa.

Partida dintre Viitorul Pandurii Târgu Jiu şi FC Braşov, din etapa a 5-a a play-out-ului Ligii a 2-a va avea loc vineri, 22 aprilie de la ora 11.00. Pentru acest meci Călin Moldovan nu se poate baza pe Luka Maric, accidentat în meciul de sâmbătă, iar Marko Tesija este incert. În schimb revine Radu Leonte.