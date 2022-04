După ce au scăpat de emoţiile retrogradării directe, jucătorii de la FC Braşov încep pregătirea meciurilor de baraj cu partidele rămase de disputat din play-out-ul Ligii a 2-a. Primul obstacol este acasă cu Unirea Dej, echipă care şi ea este salvată matematic de la retrogradarea în Liga a 3-a. După câteva rezultate foarte bune în deplasare, Călin Moldovan vrea să spargă gheaţa şi pe teren propriu şi să obţină prima victorie din 2022 pe Tineretului.

“Venim după victoria de la Bucuresti, cu Unirea Constanta, un joc foarte important pentru noi, în care băieții au avut o evoluție foarte bună şi au câştigat. Chiar dacă obiectivul este în mare parte atins, mai avem nevoie doar de un punct, am spus că vom rămâne la fel de concentrați, de implicați. Ne vom pregăti la fel de serios pentru că avem jocurile de baraj, ultimul pas pe care trebuie să-l facem pentru a rămâne în Liga a 2-a. Rezultatele ne arată că suntem pe drumul cel bun, am avut patru meciuri în deplasare. Nu am pierdut niciunul. Avem două victorii şi două egaluri. Acasă am avut probleme, dar sperăm ca sâmbătă să spargem gheața şi acasă şi să câştigăm. Suntem concentrați la ceea ce avem noi de făcut. Deocamdată nu suntem atât de atenți la adversarul de la baraj. Se pare că adversarul nostru se va alege dintre Timişoara şi Şelimbăr. Dar noi suntem concentrați la jocul nostru, la ceea ce avem de făcut. Unirea Dej este o echipă pe care eu o apreciez foarte mult pentru ceea ce au făcut acolo. Sunt o echipă fără mari pretenții, toată lumea îi dădea victimă sigură, dar au făcut o treabă foarte bună. O echipă harnică, arțăgoasă, care aleargă, care primeşte foarte greu gol. Primesc greu goluri, dar nici nu marchează foarte multe. Dar cu golurile pe care le-au marcat au făcut puncte, ceea ce înseamnă că sunt pragmatici. Sper să-i obligăm să facă un meci la fel de prost sâmbătă, precum cel din sezonul regular, de la Braşov, iar astfel să ne impunem.”, a spus Călin Moldovan la conferinţa de presă premergătoare meciului.

Şi jucătorii sunt încrezători că pot obţine o victorie sâmbătă, mai cu seamă că şi în sezonul regular FC Braşov s-a impus în faţa Unirii Dej, tot pe teren propriu, cu scorul de 1-0. “Mă simt foarte bine aici la Braşov. Mă bucur că am făcut meciuri bune, că îmi ajut echipa. Am făcut o alegere bună. Sper să ne îndeplinim obiectivul şi să rămânem în liga a 2-a. Ar fi perfect. Pentru mine este prima experiență la Liga a 2-a, este destul de greu, am mai fost şase luni la Iaşi. Este complicat, trebuie să munceşti foarte mult. Este o diferență destul de mare față de Liga 1, dar şi eşalonul secund este destul de puternic. Sunt echipe de tradiție, care vor să promoveze, de aceea este destul de greu.”, a transmis portarul Laurenţiu Popescu.

“Sunt încrezător, puternic. Meciul cu Unirea Dej va fi ca toate celelalte. Unul pe care trebuie să îl câştigăm. Să dăm tot ce putem. Să ne pregătim bine prin aceste partide, ca în ziua meciului de baraj să fim în cea mai bună formă. Voi face tot ce pot să ajung cât mai sus. Eate primul meu sezon la seniori. La început a fost dificil din punct de vedere fizic, dar mă adaptez. Mai am de lucrat la capitolul agresivitate.”, a declarat Răzvan Iorga.

Meciul cu Unirea Dej va avea loc sâmbătă 16 aprilie, de la ora 11.00, pe Stadionul Tineretului.

Pentru meciul pe care FC Braşov îl dispută contra celor de la Unirea Dej sâmbătă, 16 aprilie, de la ora 11.00 vor fi puse în vânzare şi bilete. Preţul tichetelor este de 5 lei la tribuna peluză, 10 lei tribuna a doua şi 30 lei la tribuna oficială. Copiii până la 14 ani vor putea intra gratuit la meci.