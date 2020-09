După un start de campionat cu dreptul, echipa de fotbal Corona Braşov va juca în etapa a a doua în deplasare, cu CS Blejoi, partida fiind programată sâmbătă, de la ora 17.00. Antrenorul echipei de fotbal Corona Braşov, Călin Moldovan, a declarat că echipa va pleca spre Blejoi cu un singur obiectiv, şi anume de a se întoarce cu toate punctele puse în joc.

„Ne-am pregătit foarte bine, am avut un start de campionat bun pe teren propriu şi vrem să continuăm acest lucru şi în partidele care vor urma. Ştim ce ne aşteaptă la Blejoi, pentru că au o echipă care face meciuri bune mai ales pe teren propriu, acolo unde, sezonul trecut a câştigat cu fruntaşele seriei de atunci. Cu toate acestea am încredere în băieţi, aşa cum am spus, am pregătit bine jocul şi suntem optimişti că ne vom întoarce cu trei puncte. De altfel, acesta este singurul obiectiv pe care îl avem, şi anume victoria”, a spus tehnicianul Coronei.

Pentru meciul cu CS Blejoi de sâmbătă, Corona nu se va putea baza pe Rusu, Damian şi Dumbravă, indisponibili din motive medicale. În prima etapă, Corona a câştigat cu scorul de 5-1 partida jucată pe teren propriu cu KSE Târgu Secuiesc.