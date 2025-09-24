Călin Georgescu ajunge astăzi în fața polițiștilor de la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar! Între timp, urmează ca magistrații de la Curtea de Apel București să judece al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General. În curând se va fixa un prim termen de judecată în instanță, iar conform procedurilor, judecătorii vor analiza măsurile preventive în cadrul camerei preliminare. Jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean se află la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov și ni se alătură cu toate detaliile.

Călin Georgescu urmează să ajungă astăzi la Inspectoratul Județean Ilfov pentru a da cu subsemnatul în cadrul măsurii de control judiciar, așa cum o face în fiecare zi de miercuri. Vorbim despre un al doilea dosar în care a fost trimis în judecată și care cuprinde acuzații de complicitate la instigare la acțiunii împotriva ordinii constituționale. Avocații lui Călin Georgescu susțin că aceste acuzații sunt nefondate și descriu „un simulacru de rechizitoriu care va fi desființat de Justiție”.

Nici până la această oră nu s-a fixat încă un prim termen în acest dosar ajuns de la Parchetul General pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel București. Dosarul a fost înregistrat însă urmează să se stabilească un prim termen în acest caz.

Lumea Justiției este în acest moment paralizată deoarece activitatea judecătorilor în instanțe este suspendată la judecătoriile din toată țara.