Sistemul se teme de protestele masive care se pregătesc și face o mișcare de ultimă oră. Călin Georgescu a fost din nou convocat de autorități, pentru a i se comunica faptul că se schimbă ziua în care trebuie să se prezinte la sediul IPJ Ilfov, în cadrul măsurii controlului judiciar, indică sursele Realitatea Plus.

Este pentru a doua oră când se face această modificare, fără ca instituțiile competente să ofere o explicație.

Potrivit informațiilor Realitatea Plus, Georgescu procedura săptămânală a fost reprogramată pentru miercuri, iar surse din apropierea cazului susțin că schimbarea ar putea avea legătură cu protestele anunțate de angajații din Educație.

Dascălii se vor aduna luni, 8 septembrie, în fața Guvernului și a instituiților administrative din țară, pentru o protesta fața de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan.

Călin Georgescu, mesaj tranșant la adresa Coaliției de guvernare: „Politicienii au hrănit poporul prin minciună ieftină și circ vulgar.” Apel către PSD

Candidatul eliminat din cursă de sistem se află sub control judiciar într-un dosar care a generat interes public, iar orice modificare procedurală este atent monitorizată de presă și de susținătorii săi.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. SURSE: Procurorii pregătesc noi audieri în dosarele liderului suveranist LIVE TEXT & VIDEO

 

Articolul precedentANUL ȘCOLAR ÎNCEPE CU GREVĂ GENERALĂ. PROFESORII BOICOTEAZĂ FESTIVITĂȚILE DE DESCHIDERE
Articolul următorADRIAN NĂSTASE ÎL FACE „PĂCĂLICI” PE VLAD GHEORGHE DUPĂ SCANDALUL FOTOGRAFIEI CU PUTIN

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR