Cadoul de Crăciun pentru brașoveni din partea Bibliotecii Județene George Barițiu: un pachetomat cu ajutorul căruia cărțile pot fi împrumutate, chiar dacă oficial instituția nu desfășoară activități cu publicul.

Biblioteca brașoveană este singura din țară care are un pachetomat cu cărți. Aparatul a fost achiziționat din Marea Britanie. “ Remote-locker-ul “ este de fapt, un pachetomat care funcționează la fel ca easy-box-urile unor site-uri de cumpărături online și exclude 100% contactul dintre bibliotecar și cititor.

“Pachetomatul este amplasat în holul de la intrarea în biblioteca noastră și nu în incinta bibliotecii, astfel că niciun cititor nu va avea acces în clădirea instituției. Fiecare cititor al nostru își rezervă cartea intrând pe site-ul bibliotecii în catalogul on line. Cititorul va primi un mesaj cu intervalul în care poate veni să ridice volumul și trebuie să vină neapărat în acel timp. Asta pentru a asigura mai multe fluxuri de împrumut pe zi. Apoi simplu, se scanează permisul de bibliotecă, se deschide cutia, iar cititorul își ridică volumele solicitate. Pachetomatul a venit de Mos Nicolae, însă noi îl considerăm un cadou de Crăciun pentru cititorii noștri. Noi am dorit să oferim acum informatia celor care se pregatesc de examene și intră în curând în sesiune, dar nu numai. Aparatul este pozititionat in holul de intrare al bibliotecii, ideea este de a reusi sa plasăm aceste pachetomate in marile mall-uri ale Brasovului. Va fi practic ca o nouă filiala a bibliotecii: aparatele pe care le vom achiziționa vor reusi sa ofere informatie si carte, în timpul săptămânii dar și sâmbata si duminica în zonele cele mai frecventate de brasoveni, în condiții de deplină siguranță”, a declarat managerul Bibliotecii Județene George Barițiu, Daniel Nazare.

Conducerea Consiliului Județean Brașov consideră că odată cu achiziționarea acestui pachetomat, activitatea bibliotecii județene va intra într-o normalitate, în această perioadă dificilă.

„Sunt remarcabile demersurile pe care conducerea Bibliotecii Judeţene «George Bariţiu» le-a făcut şi continuă să le facă pentru asigurarea unei activităţi cu publicul cât mai apropiate de normalitate, în această perioadă dificilă de criză sanitară. Achiziţionarea pachetomatului şi a celor două aparate de sterilizare reprezintă o investiţie extrem de necesară, făcută în beneficiul cititorilor. Biblioteca brașoveană devine, astfel, un exemplu la nivel naţional, fiind singura instituţie din țară care va dispune de un pachetomat pentru realizarea împrumuturilor de cărţi”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Vicepreședintele Consiliului Județean Brasov, Zoltan Szenner, declară la rândul lui că biblioteca din Brașov este în pas cu vremea.

„Dupa ce am ajuns sa cunosc activitatea pe care o desfasoara echipa de la Biblioteca Judeteana George Baritiu, am putut sa apreciez cu adevarat eforturile pe care le depun pentru a-si putea desfasura activitatea si in aceste conditii de pandemie. Este singura biblioteca din tara unde conducerea s-a gandit si a reusit sa achizitioneze un pachetomat si care alaturi de aparatele de sterilizat cu ultraviolete pentru carti, permit imprumuturile in conditii de siguranta atat pentru cititori, cat si pentru personalul bibliotecii. Faptul ca intentioneaza sa achizitioneze mai multe, pe care sa le amplaseze in mall-uri frecventate si de tineri, imi demonstreaza inca o data ca angajatii bibliotecii sunt in pas cu vremea, stiu sa imbine traditia cu tehnologia si se adapteaza rapid la noile conditii. Felicitari!”

Aparatul este continuarea unui proiect pe care Biblioteca l-a inițiat odată cu achiziționarea celor 2 sterilizatoare de volume, la începutul toamnei. Unul este în sediul central și unul este în Filiala 5. Întreaga achiziție, cu tot cu pachetomat, a însemnat o investiție de 140 de mii de lei, din fondurile instituției. În prezent, Biblioteca Județeană și filialele sale sunt închise publicului, din cauza faptului că Brașovul a depășit demult incidența de infectări de 3 la mia de locuitori.

Sursa: Realitatea de Brasov