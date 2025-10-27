Din grijă pentru prietenii necuvântători, Municipalitatea Brașov a decis ca în noaptea de Revelion să nu mai organizeze tradiționalul foc de artificii. Primarul George Scripcaru a anunțat că, începând din acest an, spectacolul pirotehnic va fi înlocuit cu jocuri de lasere, o alternativă modernă și prietenoasă cu mediul.

Decizia vine în contextul numeroaselor studii care arată că artificiile provoacă efecte negative grave asupra animalelor, atât domestice, cât și sălbatice. Zgomotele puternice și luminile intermitente pot cauza stres sever, panică, răniri, pierderea auzului sau chiar moartea unor animale. În plus, substanțele chimice eliberate de artificii contribuie la poluarea aerului și a solului.

Astfel, Brașovul devine unul dintre primele orașe din România care renunță la artificii, alegând o formă de divertisment sigură, spectaculoasă și ecologică pentru a marca trecerea în noul an.

Sursa: Realitatea de Brasov