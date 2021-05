Brașovul are un vicecampion european la culturism și fitness!

Sportivul brașovean Ionuț Caracudă (legitimat la Olympia Pro Gym Brașov) a reușit să câștige titlu de vicecampion la ediția 2021 a Campionatului European de Culturism și Fitness ce a avut loc la Santa Susanna, în Spania.

Ionuț (55 ani) s-a clasat pe locul al doilea la masters, categoria 75 de kg, una nouă pentru el, după ce anul trecut a concurat la 80kg. „Este un rezultat fantastic și care mă bucură foarte mult. Am venit cu mare încredere în Spania pentru că știam că am făcut o pregătire foarte bună și că pot să obțin ceva frumos. Sigur, este și un mic regret că am mai avut doar un pas mic până la locul 1, dar acest titlu de vicecampion este ceva special. Este încă o dovadă că, dacă îți dorești cu adevărat ceva și investești multă muncă, ambiție, pasiune, dar și mult suflet, nu ai cum să nu reușești. Încă mai am acea pasiune și dorință de a câștiga și vreau tot timpul să progresez și să ajung pe cele mai înalte culmi. Mă bucur că reprezentat, din nou, cu onoare Brașovul, România, dar și pe toți cei care au avut încredere în mine”, a declarat Ionuț Caracudă.

Brașoveanul a mai adăuăgat: „Nivelul de la europenele de anul acesta a fost unul foarte ridicat, la toate categoriile. Dacă anul trecut toți am a avut de suferit din cauza pandemiei, acum fiecare din cei prezenți au avut ceva în plus, în pregătire, în exprimare. Și asta s-a văzut, pentru că detalii foarte mici au făcut diferența între concurenți și au stabilit câștigătorii. Sun foarte fericit că mă aflu și eu printre cei laureați, lucru ce îmi dă și mai multă încredere pentru competițiile viitoare”.

Ionuț și-a îmbunătățit astfel plamaresul, după ce anul trecut a terminat pe locul 3, atât la Campionatul European, cât și La Campionatul Mondial. Pentru el urmează Campionatul Balcanic, unde în 2020 a fost cel mai bun. Competiția va avea loc pe 11 și 12 iunie, la Drobeta Turnu Severin.