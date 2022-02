Sportivii clubului Corona Brașov, pregătiți de antrenorul coordonator Bogdan Stănescu, au obținut rezultate de excepție, în weekend. „Mexx” a doborît un record vechi de 12 ani!

Direct de la Beijing, unde a participat pentru prima oară în carieră la o ediție a Jocurilor Olimpice, Mihaela Hogaș a revenit pe patinoarul de la Inzell, acolo unde se antrenează timp de șase luni pe an, pentru a participa la Campionatul Național de Patinaj Viteză al României, dar organizat în Germania.

Campionatul Național pe Probe și Poliatlon (Seniori și Juniori A) s-a desfășurat în zilele de 19 și 20 februarie, pe patinoarul de la Max Aicher Arena și a adus sportivilor Coronei noi titluri de campioni naționali.

Mihaela Hogaș s-a clasat pe prima poziție și a devenit campioană națională în probele ei favorite, la care a concurat și la Jocurile Olimpice, 500m și 1.000m.

Cosmin „Mexx” Nedelea, cel care a ratat „la mustață” calificarea la Jocurile Olimpice, însă care a fost cu trup și suflet alături de patinajul viteză de la Beijing prin comentariul excelent din transmisiunile televizate, a devenit triplu campion național și de două ori vicecampion!

„Mexx” s-a clasat pe cea mai înaltă poziție a podiumului la 500m, 1.500m și în clasamentul general, precum și pe poziția secundă la 3000m și 5.000m. Mai mult, determinarea și dorința de succes l-au făcut să doboare un record național, la 1.500m, vechi de 12 ani!

Evoluția bună l-a făcut pe Cosmin Nedelea să declare, mulțumit: „Am avut un concurs excelent. Am tras de mine foarte mult la fiecare cursă, deoarece am vrut să câștig în clasamentul general. Deși probele de fond nu sunt specialitatea mea, am avut o cursă foarte bună la 1.500m cu un nou record național doborât, de data asta, pe o pistă din Europa. Recordul nu a mai fost doborât de 12 ani, ceea ce mă face să mă simt și mai împlinit că am reușit această performanță! Sunt bucuros că obiectivele mele se îndeplinesc rând pe rând”.

Antrenorul sportivilor Coronei, Bogdan Stănescu, a fost satisfăcut de rezultatele elevilor săi: „Am venit de la Jocurile Olimpice direct în Germania, să participăm la Campionatul Național. Mihaela Hogaș a câștigat probele ei favorite de 500m și 1.000m. Cosmin Nedelea a făcut cel mai bun concurs din sezon, cu un spectaculos record național în proba de 1.500m, timp ce l-a clasat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Chiar dacă s-a bătut de la egal la egal cu un alt sportiv valoros, specialist în probele de fond și semifond, Nedelea a reușit să câștige clasamentul general. Aceste rezultate îmi demonstrează că munca mea de antrenor dă roade atât la fete, cât și la băieți. Să bați un record național care era în picioare de mai bine de 12 ani, pe o pistă din Europa (nr. nu este la fel de rapidă ca cea din Calgary sau Salt Lake City) este mare lucru! Mulțumim clubului Corona Brașov și tuturor celor care ne-au susținut și au avut încredere în noi”.

Săptămâna viitoare sportivii Coronei vor participa la o competiție internațională sub egida ISU (Federația Internațională de Patinaj)