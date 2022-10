La Campionatul Național de Sprint, desfășurat la Inzell, în Germania, Mihaela s-a impus în probele ei favorite, de 500m și 1000m. S-a clasat pe prima poziție în clasamentul general!

„Sunt fericită că am reușit să câștig Campionatul Național de Sprint in Inzell, Germania. Mă bucur că am reușit să fug de două ori probele mele preferate (500m, 1000m). Voi analiza cursele și voi vedea unde pot să îmbunătățesc. Fiecare cursă este o oportunitate de a învăța încă o lecție pe care să o aplic în Cupele Mondiale din noiembrie – decembrie. Merg acasă cu medaliile la gât și abia aștept să mă întorc la Inzell să patinez din nou”

MIHAELA HOGAȘ