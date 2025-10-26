Apar noi informații explozive despre jocurile făcute de Ilie Bolojan. Potrivit unor surse, oamenii lui au făcut o cerere la aeroport pentru a parca mașinile acolo, deoarece la guvern nu mai au loc.

Mai mult, mașinile cumpărate sunt mașini de transportat marfa pentru care este nevoie de foi de parcurs pentru decontarea combustibilului. Totodată, șeful cancelariei Guvernului, Mihai Jurcă, se plânge că este agresat pentru cele 17 mașini cumpărate pentru consilierii de stat.

Anca Alexandrescu: „Bolojan vrea să parcheze mașinile la Otopeni!”

„S-a trimis o hârtie către aeroportul Otopeni prin care li se cere ca în plus față de acele permise pentru 3 ore de staționare pe care le au deja mașinile de la guvern să li se permite să staționeze pe timp îndelungat. Adică vrea să parcheze acele mașini autoutilitare la aeroportul Otopeni.”, a transmis Anca Alexandrescu.

Scandalul este unul mai vechi. Mihai Jurcă s-a declarat exasperat de întrebările jurnaliștilor privind cele 17 mașini cumpărate pentru consilierii de stat. Totodată, ce nu știe Mihai Jurcă este faptul că românii sunt îngenuncheați de taxe, iar Guvernul, prin această achiziție, dă dovadă de o atitudine sfidătoare față de popor.

Mihai Jurca, deși nu are niciun drept, are inclusiv șofer din partea SPP. Potrivit surselor, șeful cancelariei Guvernului ar avea nevoie de pază deoarece, ar avea îngrijorări de securitate. Mai mult, și rezistul de la fonduri europene, Dragoș Pîslaru, ar beneficia de SPP.

„ -Pentru ce sunt aceste mașini? La ce le folosește Guvernului?

– Le folosește cancelaria ca să fie foarte clar… pentru a-și îndeplini datoriile de serviciu. Sunt folosite de angajații cancelariei și de demnitari, secretarii de stat din cadrul cancelariei.”, a transmis Mihai Jurca, șeful cancelariei Guvernului.