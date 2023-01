În urma convocării, astăzi, a Adunării Generale a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov pentru a aproba noile tarife propuse de operatorul de transport RATBV, primarul Allen Coliban a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, care este poziția municipalității cu privire la această majorare. Este vorba despre o reducere a costurilor pentru brașovenii care utilizează în mod curent acest tip de transport, la care se adăugă un pachet de facilități pentru mai multe categorii sociale, care va fi prezentat în ședința consiliului local din data de 31 martie.

,,În primul rând, este necesar să facem din transportul public principala opțiune de transport a brașovenilor. Pentru asta, fidelizăm brașovenii prin scăderea prețului la abonamente. Toate abonamentele vor scădea. Abonamentul pe o lună, pe toate liniile, va fi de 80 de lei. Avem abonamentul pe o zi, la 10 lei, abonamentul pe trei zile, la 25 de lei. Totodată, durata călătoriei, cea de valabilitatea a unui bilet, crește la o oră. Sunt măsuri prin care sperăm să facem din transportul public principala opțiune și să convingem cât mai mulți brașoveni să-și lase mașinile acasă. Totodată, ne uităm atent la categoriile vulnerabile, iar în ședința de consiliu local de la finalul acestei luni voi merge cu propuneri în sensul măririi pragului pentru pensionari de la 1.200 la 1.700 de lei pentru biletele gratuite de care dispun și, totodată, să arătăm acest respect seniorilor, prin modificarea modului în care în afara biletelor gratuite pot benefica de bilete reduse cu 50%. La aceste facilități se vor adăuga și altele pentru mai multe categorii sociale, cum ar fi donatorii de sânge, studenții sau voluntarii”, a declarat primarul Allen Coliban.

Prin această reducere a prețului abonamentului, Brașovul va avea cele mai ieftine tarife de abonamente dintre orașele mari, la același nivel ca Oradea, Pitești și Bistrița. Celelalte orașe au tarife mai mari, astfel: Galați – 90 de lei, Craiova – 100 de lei, Iași – 110 lei, Ploiești – 122 de lei , Constanța – 125 de lei, Timișoara – 130 de lei, Cluj – 177 de lei, Arad – 180 de lei.

Directorul RATBV, Marian Geman, a prezentat la rândul său tarifele pe care le-a propus spre aprobare ADI-ului de transport (AMDDTP – organizația care aprobă planul tarifar al operatorului de transport, n.n.) și motivele care au stat la baza acestei solicitări de majorare.

,,Anul trecut am început să facem această analiză financiară a societății, unde am determinat niște costuri de rentabilitate ale RATBV. În urma tuturor discuțiilor și analizelor pe care le-am făcut împreună cu ADI-ul (Asociația de Dezvoltare Intracomunitară de Transport), am ajuns la concluzia unui tarif suportabil, l-am numit noi, de 4 lei per călătorie, și 110 lei la abonamentul lunar. Aceasta este propunerea noastră, urmând ca ADI-ul, în dezbaterea sa din Adunarea Generală, să adopte tarifele finale. (…) În primul rând în ultimii doi ani de zile, exploziile de preț au fost unele semnificative, deci costurile de operare au crescut foarte mult, asta suprapunându-se cumva cu perioada Covid, în care ne-a scăzut numărul de călători. Deci, pe lângă faptul că au crescut costurile, a scăzut și numărul de călători. În general partea de cheltuieli cu curent, gaz și așa mai departe, a crescut foarte mult. Toată partea aceasta a crescut cu 236%, iar la combustibil cu 61,3%, aproximativ. Trebuie să reamintim că aceste tarife nu au mai fost actualizate din 2019”, a explicat directorul RATBV, Marian Geman

În data de 26 ianuarie va avea loc Adunarea Generală a AMDDTP, din care fac parte 19 localități din zona metropolitană, care vor trebui să aprobe propunerea RATBV, modificată conform solicitării primarului Brașovului. După aceea, în ședința consiliului local ADI-ul de transport va trebui să prezinte, în fața consilierilor, hotărârea AGA de aprobare a noilor tarife. Conform directorului RAT, noile prețuri ale biletelor și abonamentelor ar putea intra în vigoare în data de 24 februarie.