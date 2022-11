În Liga Națională de baschet feminin, Olimpia CSU Brașov a întâlnit, astăzi, la București, pe Rapid.

Înaintea confruntării, Rapidul era favorită certă la casele de pariuri, dar brașovencele au evoluat cu multă determinare și au produs surpriza. Fetele antrenate de Dan Calancea și Nenad Marinkovic s-a impus cu 74-64, pe sferturi 15-16, 23-23, 18-17 și 18-8. A fost cea de-a treia victorie consecutivă în Liga Națională pentru brașovence. Tunde Kilin a fost principala marcatoare de la Olimpia CSU Brașov, cu 15 puncte. A fost urmată de Katy Armanu, cu 14 puncte și Anisha George – 13 puncte. Nikolina Zubac și Alexis Cortez – câte 12 puncte.

În primul rand doresc să-mi exprim satisfacția pentru ceea ce se întâmplă la clubul Rapid. Infrastructura, investițiile, managementul sunt la cei mai inalți parametrii. Consider că dacă nu va exista continuitate, ceea ce se întâmplă acum este inutil. Referitor la joc, diferența, din toate punctele de vedere, dintre noi și Rapid, este enormă în favoarea grupării din București. Nu pot să spun decât că mă consider un antrenor fericit, care are o mare șansă să lucreze cu asemenea caractere, cum sunt fetele pe care le antrenez. Duelul tactic cu un antrenor de top european a fost fascinant. Mulțumim superbilor suporteri care realmente au făcut posibilă această victorie.

DAN CALANCEA, antrenor Olimpia CSU Brașov