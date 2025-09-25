CSM Corona Brașov a făcut un pas important spre grupele competiției masculine de baschet FIBA Europe Cup, după ce a învins echipa ucraineană BC Dnipro cu scorul de 83-69 (22-13, 25-13, 21-22, 15-21), miercuri, în Sala ”Dumitru Popescu-Colibași”, în prima manșă a turului preliminar.

Corona a tranșat soarta partidei încă din prima sa jumătate, având un avantaj de 21 de puncte după 20 de minute.

Canadiano-sudanezul Munis Tutu a fost cel mai bun de la brașoveni, cu 20 de puncte, 4 recuperări, 7 pase decisive, sârbul Dimitrije Nikolic s-a remarcat cu 17 p, 3 rec, Mihai Măciucă a adăugat 11 p, 3 rec, iar canadianul Grant Shephard, 11 p, 3 rec.

Da la campioana Ucrainei, cel mai bun a fost Chrunn Maurice Williamson, cu 25 p, 11 rec, 3 pd, susținut de Stanislav Timofeenko, 11 p, 4 rec, 4 pd, și de Vladimir Koniev, 10 p, 5 rec, 6 pd.

Manșa secundă va avea loc tot la Brașov, pe 27 septembrie (19:00).

Dacă va trece de Dnipro, Corona va juca în Grupa C a competiției, alături de CSM CSU Oradea, vicecampioana României, AEK Larnaca (Cipru) și Aliaga Petkimspor (Turcia).

AGERPRES

Sursa: Realitatea de Brasov