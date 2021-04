În meciul 2 al sferturilor play-off-ului Ligii Naționale la baschet feminin, în această seară, în Sala Sporturilor, Olimpia CSU Brasov – CSM Targoviste 80-73 (24-19; 9-14; 15-18; 19-16; 13-6).

Un nou meci echilibrat in care oboseala s-a vazut la ambele echipe si a rezultat un duel pe contre cu multe ratari de ambele parti, insa cine a avut nervii mai tari, puterea de a avea mintea mai limpede pe tot parcursul meciului si inspiratia pe finalul sfertului 4 a decis castigatoarea meciului. Cu 25 de secunde inainte de finalul meciului, CSM Targoviste avea un avans de 5 pcte (67-62), insa 3 libere transformate de MVP-ului meciului, Biljana Pesovic, a redus ecartul la 2 pcte pentru CSM Targoviste si au avut atacul ce putea incheia meciul si trimite disputa in decisivul de la Targoviste de sambata. Cu 4 secunde inainte de finalul meciului repunere pentru Targoviste si Sara face o recuperare cat o egalare si pentru a trimite meciul in prelungiri. Si in prelungiri fetele noastre au demonstrat ca sunt o echipa, indiferent de oboseala, stres si presiune si au transat meciul cu 80-73 (13-6 in prelungiri).

Pentru echipa noastra au jucat si au ajutat la performanta incredibila: Pesovic – 33 pcte, 12 recuperari si 1 asisst, Corda- 23 pcte si 2 asisst-uri, Dickey – 12 pcte, 4 recuperari si 2 asisst-uri, Nan – 8 pcte, 12 recuperari si 2 asisst-uri, Amira- 4 pcte, 8 recuperari si 2 asisst-uri, Ciciovan – 2 recuperari, Francu, Mcdonald, Kelemen-Radin. Olimpia CSU Brașov va întâlni, în semifinale, campioana en-titre, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe. Primele două meciuri se disputa la Sfantu Gheorghe, în datele de 21 si 22 aprilie.

„Este ceva incredibil ce s-a intamplat ieri si azi in Sala Sporturilor din Brasov. Cuvintele sunt prea sarace pentru a sublinia ceea ce au reusit aceste minunate fete. Cu un efectiv extrem de redus, doar 6 jucataore valide, am reusit inca o minune, calificarea in semifinale. Azi a fost horror. 25 de secunde de joc, posesie pentru Targoviste, care avea si un avantaj relativ decisiv de cinci puncte. Peso a fost un exemplu pentru toti tinerii care practica baschet in Romania!„, a declarat antrenorul brașovencelor, Dan Calancea.