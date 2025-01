După ce Comisia de la Veneția a confirmat abuzul privind anularea alegerilor prezidențiale din România, dosarul a ajuns acum pe masa judecătorilor de la Curtea Penală Internațională. Anunțul a fost făcut în exclusivitate la Culisele Statului Paralel de avocata lui Călin Georgescu.

„Noi am inceput multe proceduri. Din prudenta, nu am vorbit despre ele pentru ca nu am vrut sa ne fie paralizate prin miscari de nedorit din spatele procedurilor legale pentru ca se practica, din pacate.

Acest raport este dovada deplina pentru anchetarea penala a celor care au nascut aceasta trauma a poporului roman si de aceea pot sa va spun ca abuzul de putere, abuzul autoritatilor, sunt si obiect de investigare la Curtea Penala Internationala.

Avem o frauda dovedita pe actele emise de Guvern, prin acea restituire nelegala a sumelor investite in campanie alectorala.

In conditiile in care am raportul de astazi care dovedeste interpretarea frauduloasa a normelor privind procesul electoral, avem celelalte dovezi despre care nu am dreprul legal sa va vorbesc in prezent in ce priveste implicara oficialilor din Romania, Bruxelles si alte state care au intrat in acest joc murdar in a deturna puterea din Romania sau a conduce puterea din Romania spre acei oameni care le-au garantat ca Romania este o piata de prada”, a declarat, luni seara, in emisiunea Culisele Statului Paralel, Maria Vasii, avocata lui Calin Georgescu.

Sursa: Realitatea din Justitie