Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o propunere legislativă menită să protejeze consumatorii care folosesc materiale lemnoase pentru încălzirea locuințelor.

Propunerea prevede plafonarea prețurilor finale facturate la maximum 400 lei/mc (cu TVA inclus) pentru toate sortimentele de materiale lemnoase utilizate la încălzire – lemn de foc, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn și rumeguș. De asemenea, prețurile produselor derivate sunt plafonate la maximum 1.500 lei/tonă pentru brichetele din lemn și 2.000 lei/tonă pentru peleții din lemn, TVA inclus.

Măsurile se vor aplica până la data de 31 martie 2028 și se adresează consumatorilor finali, respectiv: persoane fizice, unități de învățământ, furnizori de servicii sociale, unități de cult, administrații locale și instituții aflate în subordinea acestora.

Potrivit unui comunicat transmis joi de AUR către AGERPRES, inițiatorii proiectului consideră că posibilitatea de a se încălzi în timpul iernii este un drept fundamental al fiecărui român, mai ales în condițiile în care peste trei milioane de gospodării din România folosesc lemne pentru încălzire, iar în mediul rural peste 85% dintre familii depind de acest tip de combustibil.

\”Scumpirea necontrolată a lemnului de foc, care a depășit uneori 700 lei/mc în magazinele de bricolaj, a făcut ca mii de familii să fie puse în situația dramatică de a nu-și mai permite să-și încălzească locuințele iarna\”, se arată în comunicat.

Legea prevede și sancțiuni clare pentru comercianții care depășesc prețurile plafonate: amenzi între 3.000 și 5.000 de lei, aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și de agenții silvici abilitați.

Inițiatorii susțin că această măsură legislativă nu este doar una economică, ci și una socială și morală, menită să ofere siguranță celor mai vulnerabili români și să oprească abuzurile comerciale practicate în ultimii ani pe piața lemnului de foc.

