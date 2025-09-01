Consiliul Național de Conducere al AUR anunță faptul că opoziția va depune mai multe moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe măsură ce premierul va asuma răspunderea Guvernului în fața Parlamentului. Premierul Ilie Bolojan este așteptat, luni, cu Pachetul 2 de măsuri fiscale, care a fost spart în 6 legi separate care vor fi trecute prin asumare de răspundere.

”Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), reunit înaintea începerii noii sesiuni parlamentare, atrage atenția asupra faptului că procesul democratic este grav afectat.

Decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor. Totodată, Consiliul Național de Conducere al AUR subliniază că democrația și legislația electorală sunt călcate în picioare prin întârzierea nejustificată a stabilirii unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Municipiului București. Indiferent de simpatiile politice, dacă suntem de stânga sau de dreapta, regula de bază într-un stat democratic este respectarea dreptului de a alege și de a fi ales. În ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, AUR condamnă modul abuziv în care Călin Georgescu este târât prin furcile caudine ale justiției. Este inacceptabil ca justiția să fie folosită ca instrument politic împotriva unui om care și-a exprimat opiniile și a atras atenția asupra problemelor reale ale României și care a fost votat de milioane de români. AUR își reafirmă angajamentul față de români și anunță că va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a stopa derapajele actualei guvernări. Așa cum am promis, vom depune moțiunile de cenzură necesare împotriva Guvernului Bolojan, dar și moțiuni simple împotriva miniștrilor responsabili pentru haosul creat de această guvernare. AUR rămâne consecvent în apărarea democrației, a drepturilor cetățenești și a intereselor naționale”, arată un comunicat al AUR.

Sursa: Realitatea din AUR