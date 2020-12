Fostul președinte al UDMR Brașov, Kovacs Attila, a avut o reacție publică după ce a aflat că a fost înlocuit din funcția pe care o avea în fruntea organizației județene.

Consider ca fiind o mare nedreptate decizia din 9 decembrie a Consiliului Permanent în urma căreia am fost demis din fruntea organizației județene a UDMR Brașov, respectiv din funcția de președinte.

Cred că ar fi fost mai degrabă corect ca, după activitatea mea de aproape 20 de ani ca și președinte, să mi se dea o șansă ca în urma analizei rezultatelor obținute la cele două alegeri să pot lua singur posibila decizie de a mă retrage. Aș fi prețuit dacă Președintele Uniunii (n.r. Kelemen Hunor) mi-ar fi adus personal la cunoștință faptul că va propune demiterea mea în forul statutar al UDMR și, totodată, îmi comunica motivul domniei sale care a dus la această concluzie.

Cred că ar fi trebuit să fiu anunțat din timp despre faptul că la ședința Cosiliului Permanent se va dezbate pe ordinea de zi acest subiect. Este fără precedent ca un președinte județean UDMR să fie demis în așa manieră încât să nici nu i se aducă la cunoștință acest fapt și fără a avea posibilitatea de a-și formula un punct de vedere.

Pe scurt despre demiterea mea: am întârziat cu 15 minute la ședința ce a precedat ședința Consiliului Permanent, deoarece ora stabilită pentru această ședință a fost modificată. Am fost anunțat cu întârziere despre această modificare, deoarece între timp am ținut un curs on-line la Universitatea Transilvania din Brașov.

În momentul logării mele la ședință tocmai ce se încheiase darea de seamă a Președintelui, eu având posibilitatea de a lua cuvântul doar după evaluarea despre alegeri ținută de Barna Gergo, cerându-mi totodată scuze pentru întârziere.

În intervenția mea am spus atât: din rezultatele alegerilor se vede clar că toată diaspora sângerează din mai multe răni, și dacă nu intervenim pentru a stopa acest fenomen, dacă nu facem ceva împreună, atunci toată Uniunea (UDMR) va sângera pe viitor.

Mai departe am adresat rugămintea de ține cont și de interesele diasporei la momentul formării Guvernului. Nu am primit nici un răspuns după intervenția mea, nici nu mi s-a adus la cunoștință că într-o intervenție anterioară președintele UDMR a afirmat că va face o propunere Consiliului Permanent în vederea demiterii a patru președinți de organizație.

După terminarea acestei ședințe on-line am început să mă ocup de alte chestiuni, iar la un moment dat am fost contactat telefonic de Jakab Adorjan, cu rugămitea de a lua parte la ședința on-line a Consiliului Permanent, pentru că în discuție era tocmai demiterea mea, el fiind prima persoană înștiințată despre faptul că am considerat această procedură ca fiind una incorectă, deoarece la momentul respectiv mă aflam într-o situație ce nu-mi permitea participarea mea la această ședință.

Mi-am împărtășit opinia și cu președintele executiv Porcsalmi Balint, totodată menționându-i faptul că această modalitate este profund nedreaptă. Sunt de acord că trebuie să realizăm o evaluare a rezultatelor alegerilor locale. Dar această evaluare nu se poate realiza fără a ține cont și de alegerile parlamentare, deoarece și aici ar fi niște rezultate de analizat.

După o analiză concomitentă a celor două scrutine ar rezulta faptul că diaspora iși pierde din puteri într-un mod constant de câteva scrutinuri încoace, și acest fenomen nu poate fi oprit. Se pare că nici UDMR nu are un răspuns la această problemă, nici măcar o strategie nu are: din 2004 încoace am pierdut cca. 40% din voturi aici în diasporă. Motivele acestui fenomen sunt foarte complexe, și trebuie făcută o analiză aprofundată pentru a putea avea o strategie corespunzătoare.

Aș menționa totodată că la alegerile parlamentare din 2020 organizația județeană Brașov a adus cele mai multe voturi pentru UDMR din diaspora, așa cum s-a întâmplat întotdeauna, mai ales în condițiile în care toate județele din diaspora sunt conștiente de faptul că doar atunci au șansa de a câștiga un mandat de deputat dacă trage lozul norocos în jocul redistribuirii voturilor. Daca analizăm mobilizarea electoratului maghiar putem vedea că au fost mai multe județe din diaspora care au avut rezultate mai slabe ca județul Brașov.

Cunoscând situația diasporei și având în vedere contextul pandemic încă din luna august, anterior începerii campaniei pentru alegerile locale am cerut Uniunii ca județul Brașov să fie tratat într-un mod deosebit, pentru că exista pericolul ca să nu trecem de pragul de 5%. Nu am primit nici un tratament preferențial, totodată accentul campaniei electorale fiind focusată pe zona Ținutului Secuiesc.

Trebuie să realizăm și o analiză județeană, deoarece știm că există probleme ce au nevoie de atenție. Sunt probleme și la unele organizații locale, și trebuie să identificăm cauzele care au dus la pierderea a mii de voturi, cum ar fi la Săcele, unde am pierdut aproape jumătate din voturile noastre. Această analiză va trebui realizată însă de președintele județean desemnat, el va trebui să decidă și să facă pașii corespunzători.

Anul viitor, in luna iunie urma să avem alegeri județene interne, unde toți doritorii pot să-și depună candidatura. Noi până acum am fost în stare de a găsi rezolvări la problemele apărute în județul Brașov. Știm totodată că în viața unei organizații sunt momente mai bune și momente mai rele. Perioada actuală e una mai rea. Mai ales comparativ cu 2016, când am câștigat tot ce era de câștigat, și pentru prima oară după 100 de ani am avut viceprimar la Brașov!

Nu am exclus niciodată pe nimeni din deciziile județene, nici pe cei care au formulat critici la adresa noastră. După terminarea mandatului meu anul viitor nu aș mai fi optat pentru un nou mandat pentru funcția de președinte, așa cum am analizat acest aspect și în 2016, dar la îndemnul colegilor mei am candidat atunci.

Dar după o activitate de două decenii ca și președinte județean nu doresc să plec pe ușa din dos, așa cum mi s-a impus acest lucru de Consiliul Permanent. Și mă voi ține de acest principiu. Am muncit pentru comunitate în ultimii 20 de ani, nu m-am agasat pentru funcții. Și voi face la fel în continuare, îndiferent de ce poziție voi ocupa sau ce funcție voi avea pe viitor.

Sursa: Realitatea de Brasov