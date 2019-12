APEL UMANITAR. Să-i oferim o șansă la viață unui vânător de munte! „Luptați alături de mine”

Brigada 2 Vânători de Munte a postat, pe pagina de facebook, un mesaj prin care suntem rugați să oferim ajutorul unui militar aflat într-o situație critică!

Întreaga postare, mai jos:

Să îi oferim colegului nostru, maiorul Constantin Olaru, o ultimă speranță, în lupta cu boala, care îl urmărește de un an de zile

Haideți să fim alături de maiorul Constantin Olaru, să luptăm cu el și să îl sprijinim pentru a trece mai ușor de crunta boală (tumoră malignă a rectului cu determinări secundare hepatice şi pulmonare) cu care se confruntă.

Orice sumă care se va dona în contul lui, va fi un ajutor prețios în tratarea bolii. Puteți dona în următoarele conturi:

Nume Beneficiar: Constantin Olaru

Banca Beneficiar: ING Bank

IBAN Beneficiar: RO82INGB0000999900369781

Moneda: RON

Cod SWIFT: INGBROBU

IBAN Beneficiar:

GB35REVO 00997096371177

BIC: REVOGB21

Moneda: RON

IBAN Beneficiar: RO27INGB0000999904172104

Moneda: EUR

Mai jos aveţi evoluţia tumorii maligne şi scopul solicitării ajutorului financiar:

„Sunt maiorul Constantin Olaru şi apelez la dumneavoastră pentru că din cauza unei boli, care mă urmărește de aproximativ 1 an de zile (tumoră malignă a rectului cu determinări secundare hepatice şi pulmonare), a venit momentul să fac niște investigații mai amănunțite, pe care nu mai am posibilitatea să le plătesc.

Deşi comisia oncologică a hotărât trecerea la a doua linie de tratament oncologic (ultima), aceasta nu are efectul scontat, markerii tumorali au crescut și am nevoie de suma de 30.550 lei pentru a putea acoperi:

– efectuarea unei analize moleculare – Programul All Dynamic WES 5400 euro – la ONCOMPASS. Efecutarea analizei mă va ajuta pentru a trece la un tratament țintit, care să dea randament;

– efectuarea şedinţelor de chimioterapie continuă – pe o perioadă de 2 luni – 1000 euro.

În continuare o să vă prezint și evoluția diagnosticului meu.

În urma unui examen colonoscopic (Spitalul Militar de Urgenţă Regina Maria Braşov), în data de 15.11.2018 am fost diagnosticat cu tumoră rectală. Ulterior în urma rezultatului histopatologic şi a examenelor paraclinice (C.T., RMN, Scintigrafie) efectuate în perioada 19-29.11.2018 (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov), diagnosticul rezultat a fost de tumoră malignă a rectului cu determinări secundare hepatice şi pulmonare.

În perioada 06.12.2018-30.05.2019 am fost internat la fiecare 2 săptămâni pentru efectuarea şedinţelor de chimioterapie continuă (durata unei şedinţe fiind de 3 zile), în paralel cu efectuarea de examene paraclinice (C.T., RMN, PET-CT), analize de laborator, consultaţii de specialitate la S.C. Onco Card S. R.L. Braşov.

Dacă până la data de 15.03.2019 s-a constatat o remisie a formaţiunilor maligne, ulterior acestea au căpătat o uşoară evoluţie la nivel hepatic respectiv recidivă la nivel rectal, ocazie cu care s-a hotărât de către comisia medicală, tratament radioterapeutic pentru o săptămână (perioada de 10-14.06.2019 la S.C. Onco Card S.R.L.Braşov ), urmat de intervenţia chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii rectale (în perioada 21-28.06.2019 la Clinica de chirurgie I Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca). Datorită determinărilor hepatice capacitatea de refacere a organismului după intervenţia chirurgicală este mult diminuată drept pentru care chirurgul a optat pentru rezecţia tumorii rectale cu colostomă terminală.

În prezent, tratamentul chimioterapeutic continuă pentru tratarea determinărilor hepatice. În urma examinării CT din data de 14.08.2019, respectiv RMN din data de 11.11.2019, determinările hepatice s-au dublat cea mai mare ajungând la 28 mm.

Deşi comisia oncologică a hotărât trecerea la a doua linie de tratament oncologic (ultima), aceasta nu are efectul scontat, markerii tumorali au crescut. În urma discuţiilor cu medicul curant am luat legătura cu reprezentantul clinicii Oncocompas Medicine cu punct de lucru în Cluj Napoca, pentru a efectua o analiză moleculară complexă a biopsiilor prelevate din ţesuturile tumorale în vederea identificării unei terapii ţintite în funcţie de defectele genetice identificate în ţesuturile tumorale. Clinica are la dispoziţie tratamente ţintite pentru aproximativ 600 gene.

De asemenea clinica are un program de testări clinice pentru terapii ţintite, program în care pot fi cooptat. Menţionez că preţul analizei este de 5400 de euro .

Astfel vă solicit sprijinul în strângerea sumei de 30.550 lei pentru a putea să îmi acopăr următoarele cheltuieli:

– 5400 euro – efectuarea analizei moleculare – Programul All Dynamic WES 5400 euro – la ONCOMPASS;

– 1000 euro – efectuarea şedinţelor de chimioterapie continuă (durata unei şedinţe fiind de 3 zile), în paralel cu efectuarea de examene paraclinice (C.T., RMN, PET-CT), analize de laborator, consultaţii de specialitate la S.C. Onco Card S. R.L. Braşov – sumă care m-ar ajuta pentru încă 2 luni de tratament și analize.

Vă mulțumesc anticipat pentru tot sprijinul, pe care sunt convins că mi-l veti oferi!

LUPTAȚI ALĂTURI DE MINE!”