Schioarea Coronei, Ania Caill, nu poate lua startul la Campionatul Mondial de schi alpin, din cauza unor dureri de spate puternice, care au apărut în ultimele zile.

Astăzi, Ania ar fi trebuit să participe la cursa Super G, însă Ioan Achiriloaie, antrenorul Aniei Caill a declarat că este imposibil să ia startul din cauza durerilor.

„Din păcate pentru noi toți, Ania nu o să ia startul la Super G. De câteva zile acuză dureri la spate. Este vorba de o durere care a apărut acum, după ce ne-am întors din România și am mers la Val di Fassa cu echipa Italiei, dar și cu mai multe echipe de Cupa Mondială. Acolo au apărut primele dureri la spate, pentru care am făcut mai multe investigații. Am colaborat în această perioadă cu doctorul federației, Dan Tănase, cu care ne-am sfătuit ce să facem și încă mai credem că mai poate fi recuperată pentru proba de coborare, dar având in vedere că pârtia nu se află în cele mai bune condiții și nici spatele Aniei nu este în regulă, o să luăm decizia în perioada imediat următoare, în funcție de cum evoluează lucrurile. Noi nu vrem să mergem la cursele acestea doar ca să participăm, iar in condițiile date nu știu și nu cred că poate face un rezultat foarte bun. Așadar, mai stăm puțin și vedem cum se va simți”, a spus Ioan Achiriloaie.

Ania Caill a declarat la rândul ei că a încercat în această dimineață să urce pe schiuri, dar că durerile sunt insuportabile.

„Viața este crudă uneori. Mi s-a blocat spatele acum câteva zile, iar de atunci am mers de două ori la o clinică sportivă pentru investigatii și infiltrații. M-am odihnit în fiecare zi, am făcut tot ce era omenește posibil ca să fiu pregatită pentru ziua de astăzi. Dimineață m-am încălzit foarte bine, am mers pe pârtie să încerc dar din păcate durerile la spate sunt insuportabile și nu pot lua startul în competiție. Nici măcar nu am putut sta în picioare la inspecția care are loc înaintea concursului și care a durat o oră. Corpul meu pur și simplu nu mai poate, iar doctorul a insistat să îmi amintească faptul că nu sunt un robot. Cu siguranță, stresul prin care am trecut în ultima perioadă nu a ajutat deloc. Ca sportiv, te poți antrena ani de zile cât poți de bine, dar la un moment dat, corpul să cedeze. Din păcate, acest lucru mi s-a întamplat și mie iar asta mă doare mai tare decât pot să exprim în cuvinte”, a spus Ania.