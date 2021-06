Serviciul Public Local Salvamont organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de salvator montan:



Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local Braşov, organizează concurs pentru

ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

1. Salvator montan gradul I, M – 1 post în cadrul Serviciului Salvamont

2. Salvator montan gradul III, G/M – 4 posturi în cadrul Serviciului Salvamont

În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată, prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele

condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul organizat pentru ocuparea postul contractual de execuţie de Salvator montan din cadrul Serviciului Salvamont:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru postul de salvator montan gradul I, M;

– studii medii sau generale pentru posturile de salvator montan gradul III, G/M;

– atestat salvator montan, în termenul de valabilitate;

– vechime în activitatea de salvator montan, astfel:

– minim 4 ani vechime pentru postul de salvator montan gradul I,M;

– fără vechime pentru posturile de salvator montan gradul III, G/M;

– o limba străină de circulatie internatională, nivel mediu;

– condiție fizică foarte bună;

– permis de conducere (categoria B).

BIBLIOGRAFIA pentru posturile contractuale de execuţie de Salvator montan:

– Hotărârea Guvernului României nr.77/23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri de prevenire a accidentelor montane si organizarea activității de salvare în munți;

– Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019, Partea a III-a – Administrația publică locală; Partea a VI-a – statutul funcționarilor publici, proceduri aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;

– Codul de etică și deontologie al salvatorului montan, ANSMR;

– Manualul Salvatorului Montan – Mircea Opriș, Raul Papalicef, George Resiga, ediția 2008;

– Hotărârea Consiliului Local Brașov nr. 412 din 25.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking;

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

– 17.06.2021, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 18.06.2021, ora 10.00 – selecția dosarelor;

– 28.06.2021, ora 10.00 – proba scrisă la sediul Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, Str. Poiana Doamnei nr.20B, Brasov (salvator montan);

 01.07.2021, ora 09.00 – proba practică (salvator montan);

 data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 17.06.2021 ora 16.00 la sediul Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, Str. Poiana Doamnei nr.20B, Brasov.

Conform prevederilor art. 6 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată, prin H.G. nr.1027/2014, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g) curriculum vitae;

Notă :

* Copiile actelor mai sus menţionate se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* Candidaţii care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au

antecedente penale, şi vor fi declaraţi admişi la selecţia dosarelor, au obligaţia de a completa

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului, 28.06.2021.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0728/823412.