Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a șters pe jos cu Nicușor Dan, după ce în spațiul public au apărut mai multe imagini în care președintele s-a dat în spectacol la o nuntă, în timp ce liderii europeni s-au întâlnit cu Donald Trump pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

”Evident că trăiește în realitatea lui și în realitatea celor 6,2 milioane care l-au votat să salveze țara de ruși, care evident nu există, dispare în curând și pericolul rusesc, nu o să mai aibă această teorie pe baza a ceea ce se întâmplă în ultimele zile și în Alaska, și la Washington.

Pot să vă spun că imaginile de acum cu imaginile pe care deja le știam cu el arată un preșdinte, un Nicușor Dan, care a luat tot ce e mai rău de la Traian Băsescu și de la Klaus Iohannis.

Un Băsescu care juca la nunți și cu țiganii, fără să jignesc pe cineva sau să duc în derizoriu, aduceți-vă aminte de imaginile cum jucau cu salba Traian Băsescu și așa mai departe. Cu Klaus Iohannis care în permanență era în vacanță.

Este o combinație nefericită între cei doi președinți, Băsescu și Iohannis, a luat tot ce era mai rău de la ei”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

Sursa: Newsinn