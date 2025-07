Reducerea numărului de membri din Consiliile de administrație și de supraveghere din companiile de stat, a remunerațiilor acestora, dar și plafonarea beneficiilor sunt printre măsurile propuse de Executiv pentru eficientizarea companiilor de stat anunțate marți de vicepremierul Dragoș Anastasiu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

‘Măsuri propuse, o să trec prin câteva dintre ele, repet, sunt propuneri, cu care ulterior vom merge la partenerii noștri, apropo de jaloanele PNRR, pentru că nu vrem să stricăm nimic din ce am obținut până acum, vrem doar să eficientizăm. Reducerea numărului de membri din consiliile de administrație și de supraveghere. Ce propunem noi? La regiile autonome, de la trei-cinci membri să mergem la trei membri maxim, la societățile cu sistem unitar de la trei-șapte membri să mergem la trei membri maxim. La societățile cu sistem dualist sau companiile mari, peste 50 de milioane și cu peste 200 de angajați, de la cinci-șapte membri să mergem la trei-cinci membri. Și mai există o categorie de firme foarte mari și care se supun unor reguli speciale care au și reglementări europene și la care va trebui să fim foarte atenți, pentru că nu vrem să stricăm nimic din pixul guvernamental și vrem să ne asigurăm că facem bine și nu facem rău. Deci există această categorie la care va trebui să ne uităm special. Analiza a început și va trebui să facem terapie individuală de la companie la companie’, a spus el.

De asemenea, o altă măsură vizează reducerea remunerațiilor membrilor din consiliile de administrație, ale membrilor neexecutivi, respectiv ale acelora care nu sunt și directori.

‘Reducerea de până la trei a indemnizației, care înseamnă de trei ori salariul mediu de ramură. Deci 3 x. Când voi spune acum x, x este salariu mediu pe ramură, cum era și până acum. Deci de la 3 x, mergem la 2 x indemnizația fixă, iar la executivi, indemnizația fixă de la trei-șase o ducem la trei maxim, iar cea variabilă de la trei-șase la doi. De ce? Pentru că dacă ne uităm peste tot în companiile private și în Europa la companiile de stat, partea fixă în general este mai mare decât partea variabilă și dacă la noi cumva a fost invers, încercăm să intrăm într-o normalitate’, a explicat el.

Anastasiu a prezentat și propunerile de reducere pentru directorii generali. ‘Componenta fixă a fost 3-6 x, propunem 3 x. Componenta variabilă, 3-6 x propunem 2 x. Plafonarea beneficiilor. Au existat și există alte beneficii, și nu ne referim la mașină de serviciu, laptop, deplasări cu diurnă, telefon, pentru că astea nu sunt din punctul nostru de vedere beneficii, dar ne referim la plata de cazare dacă este în alt oraș, sume oferite pentru plata electricității, indemnizații de concediu de odihnă și alte asemenea, le plafonăm la maxim 10% din remunerația totală fixă’, a subliniat vicepremierul.

Pentru funcționarii publici, propunerile vizează ca aceștia să nu poată să facă parte decât dintr-un singur Consiliu de Administrație, nu din două sau mai multe.

El a mai anunțat și mărirea termenului de prescripție pentru sancțiuni, de la șase luni la un an. ‘Avem un termen de prescripție pentru sancțiuni, pe care AMEPIP le pune, și anume de la șase luni la un an. Mărim termenul de prescripție, adică nu se mai șterg greșelile atât de repede’, a adăugat el.

O altă propunere vizează înființarea unui Consiliu Consultativ neremunerat, ‘un fel de ‘advisory board’ la AMEPIP, format din experți neretribuiți, specializați în guvernanță, în juridic, în HR și care vor sprijini AMEPIP pentru a eficientiza activitatea’.

Anastasiu a mai anunțat și măsuri care vizează extinderea situațiilor de sancțiune și accelerarea reformei companiilor de stat. ‘Dacă în acest moment companiile nu pornesc cu șase luni înainte procesul de selecție, înainte de expirarea termenului mandatelor, procesul de selecție nu are sancțiuni, o să propunem să fie sancționate și de asemenea neînchiderea procedurii în timp de 150 de zile. Deocamdată spunem ok, să fie 150 de zile, dar dacă se prelungește nu se întâmplă nimic. Avem accelerarea reformei companiilor de stat. În momentul de față avem niște termene foarte largi până la care companiile au obligația să se reformeze, noi propunem acum trei luni pentru analiză. Deci toate companiile care sunt pe pierderi, dar nu numai, și cele care sunt pe profituri mici și așa mai departe și care pot fuziona, se pot desființa sau poate să facă alte tipuri de clustere și așa mai departe, vor avea trei luni la dispoziție să facă o analiză și trei luni după aceea să înceapă demersurile pentru eficientizare, oricare va fi procesul de eficientizare decis’, a explicat el.

În ceea ce privește MEPIP, vicepremierul a spus că focusul acesteia va fi pe cele 315 companii care au 97% din cifra de afaceri.

‘Vă vorbeam de 315 companii. Propunerea pe care o să o facem este ca focusul AMEPIP să fie pe cele 315 companii care au 96-97% din cifră de afaceri. Și ce trebuie să facem la AMEPIP este să terminăm procesul de selecție, pentru că aici am fost penalizați de către Comisia Europeană, iar acest proces de selecție trebuie sa-l facem atât de profesionist încât să nu mai aibă nimeni nimic de comentat’, a atras atenția Dragoș Anastasiu.

Legat de compoziția indicatorilor de performanță, vicepremierul a transmis că în prezent pe indicatorii financiari o pondere care poate fi aleasă de AGA, respectiv de Consiliul de Administrație, este între 25 și 50%, iar propunerea este să fie minimum 50%, adică ‘un focus mai mare pe zona financiară’.

‘Vrem să punem un accent și pe calitatea serviciilor pe care companiile le acordă clienților, clienți interni, clienții externi și să spunem că 20% ar trebuie să fie ponderea pe această noțiune de calitatea serviciilor, de satisfacția clientului, pentru că de fapt și de drept de acolo vin banii și indicatorii financiari sunt nimic altceva decât o consecință a modului în care ne tratăm clienții. Și propunem criterii de selecție, de recrutare, propunem criterii mai stricte pentru experți independenți care fac recrutarea, în așa fel încât să profesionalizăm acest proces’, a afirmat acesta.

Oficialul guvernamental a subliniat că urmează și o serie de măsuri care trebuie să facă viața mai ușoară a companiilor în general. ‘În primul rând aș vrea să vă spun că urmează și o serie de măsuri care să facă viața companiilor în general și a celor de stat în special, ne referim acum la cele de stat. Și aici am adunat extrem de multe propuneri pentru debirocratizare și simplificare. Și în următoarele săptămâni și luni vom veni cu multe propuneri pe această zonă’, a susținut vicepremierul.

Potrivit sursei citate, Guvernul va veni și cu propuneri de stimulare a economiei pentru creșterea veniturilor.

‘În același timp, vom veni cu propuneri de stimulare a economiei, pentru că ok, eficientizăm prin tăiere de costuri, dar va trebui să stimulăm și veniturile. Urmează publicarea transparentă nu numai a ceea ce v-am spus eu aici, care este o mică sinteză din toate cifrele pe care le veți vedea la AMEPIP, dar veți vedea și tot ce înseamnă remunerații la absolut toate persoanele care lucrează la aceste companii publice. Vom publica lista tuturor subvențiilor. De asemenea, vom publica lista tuturor arieratelor, dar și a sumelor pe care aceste companii le au de recuperat de la clienții lor. Deci vom termina ceea ce în medicină se cheamă radiografie, pentru ca apoi să putem să trecem la diagnostic, îl știm din păcate, nu suntem eficienți, și la terapie, care sunt măsurile pe care vi le-am numit mai devreme’, a mai arătat acesta.

Nu în ultimul rând, Anastasiu a menționat că în ultima perioadă au fost consultări cu extrem de mulți oameni și din zona publică și din zona privată, care pot contribui la ce trebuie făcut în următoarea perioadă.

‘Au fost foarte mulți care au contribuit voluntar la demersul de înțelegere profundă a ceea ce se întâmplă și ceea ce avem de făcut. Am inițiat un demers de a strânge un grup de oameni într-un Consiliu Consultativ care rămâne oricum deschis oricăror propuneri care vin din afară. Și pentru că au fost dezbateri, întrebări în spațiul public, cine sunt acei oameni, o să vreau să vă nominalizez câțiva dintre aceștia, urmând ca, după cum spuneam, lista să fie deschisă, iar dacă există vreo suspiciune cu privire la oricare dintre acești oameni – noi am testat, am făcut screening cum am putut mai bine – dar dacă există și alte indicii vă rog să ni le dați și rog întreaga opinie publică să le dea, pentru că ceea ce facem aici este total transparent. Vom oficializa când va fi gata demersul acest grup de lucru. Nu există niciun fel de intenție de a face ceva netransparent. O să vă dau câteva din numele care au fost implicate în aceste discuții: Speranța Munteanu, Mihaela Mitroi, Crenguța Leana, Iancu Guda, Anca Grigorescu și mă opresc aici, sunt mai multe nume. O să vedeți transparent întreaga listă atunci când o vom definitiva și când o vom oficializa la momentul potrivit. Va fi în următoarele zile, pentru că ne grăbim’, a concluzionat vicepremierul Dragoș Anastasiu.

AGERPRES